В нацпарке "Командорские острова" впервые встретили крупную ночную бабочку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники нацпарка "Командорские острова" на Камчатке впервые встретили особь амурской змеиной совки - ночной бабочки, которая обитает в широколиственных лесах Китая и Индии. Об этом ТАСС сообщили в особо-охраняемом природном учреждении.

"На острове Беринга была обнаружена особь амурской змеиной совки, для которого привычным ареалом являются территории Китая и Индии. Это первая регистрация данного вида на Командорских островах", - рассказали в нацпарке.

Там добавили, что теперь ученым предстоит понять, как это насекомое оказалось в северных широтах.