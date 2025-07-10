Склоны Гималайских гор колонизировали свыше 10 тыс. лет назад

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Международный коллектив генетиков впервые полностью расшифровал геномы представителей большого числа высокогорных народов, обитающих на территории склонов Гималайских гор и соседних с ними регионов Тибета. Изучение этих геномов указало на неожиданно раннее время колонизации этого региона Евразии, порядка 10 тыс. лет назад, сообщила пресс-служба британского Бирмингемского университета.

"Мы впервые получили возможность изучить генетическую историю жителей Гималаев и выявить те уникальные адаптации, которые позволяют им выживать на большой высоте над уровнем моря. Нам удалось раскрыть, как изоляция, миграции народов и естественный отбор помогли человеку приспособиться к жизни в одних из самых суровых условий на планете", - заявил доцент филиала Бирмингемского университета (Дубай, ОАЭ) Марк Хабер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, генетики со всего мира уже несколько десятилетий активно изучают геномы различных горских народов, обитающих на территории Тибета и других высокогорных регионов Земли с чрезвычайно суровым климатом. Интерес к этим исследованиям дополнительно возрос после того, как ученые обнаружили, что часть уникальных "горских" вариаций генов была унаследована тибетцами от древних людей-денисовцев.

Подобные соображения натолкнули исследователей провести одно из самых масштабных исследований подобного рода, в рамках которого ученые собрали и полностью расшифровали геномы 87 представителей народов, обитающих в 16 регионах на склонах Гималайских гор и сопредельных им регионов Тибета в Китае, Индии, Бутане и Непале. В общей сложности ученым удалось выявить более 5 млн точечных вариаций в структуре генов, которые часто встречались среди горцев и не были характерны для других народов Земли.

Помимо уже известной "денисовской" вариации гена EPAS1, помогающего выживать в атмосфере с низкой концентрацией кислорода, ученые обнаружили десятки других мутаций, связанных с работой органов дыхания, метаболизмом, иммунитетом и физическими нагрузками. Их изучение подтвердило, что все народы Гималаев были ближе друг к другу, чем к обитателям низин, а также указало на то, что их предки проникли в этот регион как минимум 10 тыс. лет назад.

Данное открытие стало неожиданностью для генетиков, так как результаты раскопок в прошлом указывали на то, что люди проникли в высокогорные регионы Гималаев на несколько тысяч лет позже. Также исследователи обнаружили следы массовых миграций народов через Гималаи в последующие исторические эпохи, в том числе в эру существования династии Гупта в Индии и Тибетской империи. Это говорит о том, что Гималаи не были столь непроходимым и безлюдным барьером, как считали историки в прошлом, подытожили исследователи.