Российский научный фонд объявил конкурс грантов на создание нейроморфных технологий

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский научный фонд объявил о старте очередного конкурса грантов памяти академика Велихова, в рамках которого РНФ поддержит разработку биоподобной аппаратно-программной компонентной базы для создания цифро-аналоговых нейроморфных сенсоров и вычислительных систем. На решение этой задачи будет выделяться от 50 до 100 млн рублей ежегодно, сообщила пресс-служба фонда.

"Российский научный фонд открывает прием заявок на конкурс предоставления грантов памяти выдающегося русского ученого Евгения Велихова на проведение поисковых научных исследований под руководством ведущих ученых. О необходимости организации конкурса заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий в феврале 2025 года", - говорится в сообщении.

Месяц назад РНФ подвел итоги первой очереди этого конкурса, в рамках которой были поддержаны проекты по разработке натрий-ионных аккумуляторов, компоненты твердотельных топливных элементов повышенной мощности, термоэлектрических материалов и гетерогенных вычислительных систем для моделирования физических процессов. Квалифицированными заказчиками для этих проектов стали лидеры российского высокотехнологического рынка, в том числе "Росатом" и "Газпромбанк".

Сегодня РНФ объявил о старте еще одного конкурса грантов памяти академика Велихова, в рамках которого ученые будут разрабатывать передовые нейроморфные технологии для решения задач, связанных с нейросетями и системами потоковой обработки данных. Квалифицированным заказчиком в рамках этого конкурса выступает АО "Лаборатория Касперского", один из лидеров российского и международного рынка программного обеспечения.

В рамках проекта планируется разработка прототипа программно-аппаратного комплекса на базе полнофункционального образца отечественного цифрового нейропроцессора "Алтай", а также построение алгоритмов для решения задач анализа данных на базе данной машины и разработка технологий, необходимых для создания вычислительных систем на базе мемристоров, резисторов с эффектом памяти.

Об академике Велихове

Евгений Велихов был одним из самых значимых исследователей в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Он выступал одним из инициаторов международного проекта по освоению термоядерной энергии ИТЭР, долгое время он возглавлял совет по техническому проектированию ИТЭР, а в 2006 году стал членом международного совета ИТЭР от России и с 2010 года по 2012 год был председателем совета ИТЭР. Велихов умер 5 декабря 2024 года на 90-м году жизни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.