Создана культура стволовых клеток для безоперационного лечения болезней печени

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Европейские молекулярные биологи создали культуру стволовых клеток печени, которые особенно эффективно "прилипают" к уже существующим тканям этого органа и ускоряют процесс его регенерации при серьезных повреждениях. Их применение позволит избежать трансплантации печени при развитии тяжелых форм цирроза, сообщила пресс-служба британского Бирмингемского университета.

"Пересадка печени пока является единственным вариантом терапии для многих тяжелых болезней данного органа, однако часто врачи не могут найти подходящего донора для осуществления этой операции. Созданный нами подход станет альтернативой для пересадки печени за счет улучшения способности стволовых клеток восстанавливать ее ткани", - заявила доцент Бирмингемского университета (Великобритания) Мария Арно, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при проведении опытов с так называемыми HPC-клетками. Они представляют собой один из подтипов стволовых клеток, способных превращаться в различные ткани печени, что ученые в прошлом уже пытались использовать для регенерации этого органа. Все эти попытки завершились неудачно, так как лишь небольшая часть HPC-клеток сохранялась внутри органа и приживалась.

Европейские молекулярные биологи предположили, что эту проблему можно решить, если покрыть стволовые клетки набором из "липких" молекул, которые будут избирательным образом соединяться с поверхностью тканей поврежденной печени. Руководствуясь этой идеей, исследователи подобрали набор из углеводов, способных соединяться и со стволовыми клетками, и с тканями печени человека в присутствии специального молекулярного "клея".

Взаимодействия между этим "клеем" и поверхностью HPC-клеток, как отмечают исследователи, не мешают их жизнедеятельности, но при этом они способствуют более равномерному распределению стволовых клеток по поврежденным участкам печени, а также заставляют эти тельца надежно прикрепляться к поверхности органа. Работу этих клеток биологи успешно проверили в опытах на миниатюрных аналогах печени, выращенных в пробирке.

"Наш подход не требует внесения модификаций в структуру генома клеток, что значительно облегчает его применение в клинической практике. Мы предполагаем, что схожим образом можно получать культуры стволовых клеток других типов, однако для подобных применений этой технологии нужно изучить ее влияние на жизнедеятельность этих клеток и реакцию иммунитета на эти модификации", - подытожила Арно.