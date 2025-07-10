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В МГУ разработали устойчивый к опасным атакам протокол квантового шифрования

Протокол может быть полезным при доставке ключа до конечного пользователя, где требуется дешевая, но при этом безопасная и масштабируемая реализация

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра квантовых технологий Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова совместно с компанией "СФБ лаб" создали новый протокол квантового распределения ключей, устойчивый к наиболее опасным атакам. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Новое решение, относящееся к типу распределения "точка - точка", устойчиво к атакам навязывания квантового состояния, которые считались наиболее опасными, так как принимавшиеся против них меры не всегда гарантировали надежную и универсальную защиту.

"В работе была доказана стойкость данного протокола в случае идеальной реализации, а также проведен анализ влияния несовершенств приготовления и измерения состояний на защищенность от атак навязывания. Было показано, что протокол остается защищен от атак навязывания <…>. Практическая реализация протокола не требует значительного изменения аппаратуры, предназначенной для других протоколов квантового распределения ключей", - пояснили в МГУ.

Протокол может быть полезным при доставке ключа до конечного пользователя, где требуется дешевая, но при этом безопасная и масштабируемая реализация, считают авторы.

"Также отмечается перспективность использования данного протокола для космических систем квантового распределения ключей, где постоянное вращение спутника относительно передатчика может приводить к необходимости постоянной калибровки базисов <…>. В предложенном решении <…> дополнительная калибровка не требуется", - говорится в сообщении.

Результаты работы опубликованы в журнале APL Quantum.

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