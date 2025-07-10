Добавление бумажных отходов в пеллеты увеличивает их эффективность на 18%

ТОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Топливные пеллеты с добавлением бумажных отходов и биомассы создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Исследование показало, что они обладают улучшенными физико-механическими свойствами, а эффективность сжигания сырья увеличивается до 18%, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Наша научная группа продолжает исследовать различные компонентные составы топливных пеллет с целью включения невостребованного сырья в энергетический цикл и переработку накопленных отходов. В новом исследовании мы сконцентрировали внимание на бумажных отходах. Экспериментально нам удалось показать, что бумажные отходы увеличивают плотность и улучшают механические свойства пеллет, а также способствуют росту их теплотворной способности", - рассказала руководитель исследования, доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Галина Няшина.

Результаты экспериментов показали, что при добавлении картона в состав композиционных пеллет максимальный коэффициент их ударопрочности составил 99,82%: обычные композиционные пеллеты имеют более низкие коэффициенты ударопрочности, чем древесные пеллеты. Однако при добавлении в состав 5% картона этот показатель увеличился на 2%. Кроме того, композиционные пеллеты с картоном имели показатель твердости на 24-55% и показатель плотности на 10% выше, чем обычные древесные пеллеты.

"Все пеллеты, содержащие картон, имели на 3-18% более высокий относительный интегральный показатель эффективности, чем древесные пеллеты. Это делает их перспективным топливом для использования в промышленности", - отметила Няшина.

По словам ученых, при добавлении бумажных отходов в состав пеллет скорость потери массы уменьшилась на 17%. Это значит, что они смогут дольше и эффективнее гореть. Отдельно ученые исследовали температурные режимы горения пеллет. Эксперимент показал, что температура, при которой начинается термическое разложение композиционных пеллет с бумажными отходами, увеличилась на 9-17%, что также увеличивает время горения.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Biomass and Bioenergy.