Выявлен дисбаланс во взаимодействиях сетей нейронов в мозге детей с аутизмом

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Исследователи из России и США впервые изучили, как связаны друг с другом функциональные сети нейронов в мозге детей-аутистов, что позволило им выявить аномалии во взаимодействиях сети когнитивного контроля и сенсимоторной сети, которые мешают мозгу "переключаться" между внешними и внутренними сигналами. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"У детей с аутизмом нарушен баланс между автономной работой сетей и их взаимодействием. Вместо четкой внутренней координации возникает перекрестная активность, которая мешает мозгу адаптироваться к переключению между внешними и внутренними сигналами", - пояснила научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ (Москва) Алина Миннигулова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи совершили это открытие при наблюдениях за работой мозга свыше 100 детей с расстройствами аутистического спектра и 80 их сверстников с типичной траекторией развития. Для наблюдений за взаимодействиями между сетями нейронов в мозге добровольцев исследователи использовали систему функциональной магнитно-резонансной томографии, позволяющей отслеживать перемены в работе разных отделов мозга.

Также ученые оценили при помощи специальных тестов, как дети-аутисты и их сверстники из контрольной группы взаимодействуют с окружающими, контролируют мысли и действия, переключают внимание и управляют своими движениями. Получив все эти сведения, исследователи сопоставили их друг с другом, что позволило раскрыть аномалии в работе и взаимодействиях функциональных сетей нервных клеток, которые ассоциировались с развитием аутизма.

В частности, исследователи обнаружили, что у детей-аутистов были заметно слабее развиты связи внутри сети когнитивного контроля. Чем слабее они были, тем труднее ребенку давались задачи, связанные с контролем поведения и переключением внимания. При этом исследователи обнаружили, что развитие аутизма сопровождалось усилением связей между сетью когнитивного контроля и сенсомоторной сетью, что сопровождается развитием сложностей во взаимодействии с другими людьми и в социальном поведении.

Кроме того, исследователи обнаружили, что ни усиление, ни ослабление связей внутри этих цепочек нейронов не влияло на то, насколько хорошо ребенок контролирует свои движения. Понимание этого, как надеются ученые, поможет разработать новые методы диагностики аутизма, а также раскрыть нейрофизиологические механизмы развития этих поведенческих нарушений.