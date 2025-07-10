Создается роботизированный колоноскоп на основе ИИ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разрабатывают роботизированный колоноскоп на основе искусственного интеллекта (ИИ) для ранней диагностики колоректального рака. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, отметив, что опытный образец будет представлен в 2027 году.

"Междисциплинарная команда инженеров, робототехников, программистов и клиницистов Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создает инновационный колоноскоп с пятью камерами, панорамным обзором 340 градусов и искусственным интеллектом, который проводит анализ изображений прямо во время колоноскопии - исследования внутренней поверхности толстой кишки", - говорится в сообщении.

Как отметил инженер Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Наиль Сальманов, одна из главных проблем колоноскопии заключается в том, что при стандартном исследовании не все полипы могут быть обнаружены, а каждое пропущенное образование может впоследствии стать причиной развития колоректального рака. Разработка же позволит свести к минимуму риск пропустить полипы во время исследования.

"Во-первых, мы планируем использовать пять камер вместо одной, что обеспечивает обзор 340 градусов против стандартных 170 градусов. Это исключает появление так называемых слепых зон. Во-вторых, все изображения сводятся в единую сшитую панораму на одном экране, что существенно снижает когнитивную нагрузку на врача. В-третьих, ИИ-анализ работает в режиме реального времени как "подстраховка" для специалиста, предоставляя ему независимое "второе мнение". И, наконец, мультиспектральное освещение значительно улучшает визуализацию тканей", - подытожил он.

По информации пресс-службы, опытный образец медицинского ручного колоноскопа будет создан в 2026 году, а роботизированного - в 2027 году.