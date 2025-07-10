На Алтае обнаружили предметы вооружения раннего железного века

БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Комплекс предметов вооружения и воинского снаряжения кочевых народов Алтая, относящихся к раннему железному веку, обнаружили археологи в Чемальском районе Республики Алтай в одном из неразграбеленных курганов в рамках международной экспедиции. Об этом ТАСС сообщили в Научно-образовательном центре "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ).

"Удалось получить яркие материалы, иллюстрирующие в том числе военную историю кочевников Алтая. В одном из четырех раскопанных курганов, который оказался не разграбленным, обнаружен комплекс предметов вооружения и воинского снаряжения (кинжал, наконечники стрел, чекан, колчанный крюк, застежки и другое), относящихся к IV-III векам до нашей эры", - сообщили в центре.

Как сообщил начальник экспедиции - доктор исторических наук, профессор АлтГУ Николай Серегин, три объекта были сильно потревожены в древности, но также оказались очень показательны с точки зрения изучения традиций древнего населения региона. Он уточнил, что еще предстоит уточнить к какому именно кочевому народу относятся данные находки.

"Полноценное изучение массива данных начнется уже после завершения полевого сезона, который в самом разгаре", - сообщил Серегин.

Участниками экспедиции выступают сотрудники НОЦ "Большой Алтай", студенты Института истории и международных отношений АлтГУ, а также зарубежные исследователи и студенты. В этом году впервые работы осуществлены при поддержке Российского военно-исторического общества.