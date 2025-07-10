В Новосибирске разработали ПО для настройки ускорителя синхротрона СКИФ

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Программное обеспечение для управления ускорительным комплексом Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в автоматическом режиме разработали в Новосибирском государственном университете (НГУ).

СКИФ - это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении.

"Программа обеспечивает другие программы актуальными данными для работы с "железом" ускорителя", - цитирует пресс-служба разработчика ПО Владислава Родякина.

Программа представляет собой конфигурационную базу данных о параметрах установки. ПО обладает информацией об устройствах ускорителя и позволяет автоматически передавать ее в управляющие системы. Оно создано в сотрудничестве с Институтами ядерной физики СО РАН. Сейчас система дорабатывается на основе запросов, поступающих в ходе эксплуатации. "Я прошел весь цикл - от проектирования базы данных до создания интерфейса, веб-приложения и интеграции в систему управления. Это уникальный опыт: в бизнес-индустрии начинающие программисты часто получают рутинные задачи, а здесь я работал как человек-оркестр", - отметил разработчик.

В конце 2024 года кабмин утвердил перенос сроков запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области на 2025 год. Ранее ввод установки, согласно указу президента РФ, был назначен на 31 декабря 2024 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что изменения в сроках реализации проекта связаны с тем, что некоторые системы для установки были разработаны российскими учеными с нуля в условиях отсутствия доступа к иностранному оборудованию.