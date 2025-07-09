Итальянские ученые создали "карликовый" рис, адаптированный для роста на борту МКС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Итальянские молекулярные биологи использовали геномный редактор CRISPR/Cas9 для создания нового сорта "карликового" риса, длина стеблей которого составляет порядка десяти сантиметров, что оптимально для его роста в стесненных условиях на борту МКС. Дальнейшие опыты с этими растениями помогут создать технологии производства пищи в космосе, сообщила пресс-служба Общества экспериментальной биологии (SEB).

"Мы запустили этот проект всего девять месяцев назад, однако уже сейчас у нас есть интересные результаты. К примеру, коллеги из Миланского университета выращивают мутантные вариации риса, длина стебля которых составляет всего десять сантиметров. В свою очередь коллеги из Рима выявили несколько вариантов генов, которые позволят максимизировать эффективность роста риса в космосе", - заявила руководитель проекта Moon-Rice из Итальянского космического агентства (ASI) Марта дель Бианко, чьи слова приводит пресс-служба SEB.

Как отмечают ученые, биологи и биотехнологи по всему миру в последние десятилетия активно работают над созданием технологий, позволяющих производить пищу на борту МКС или на поверхности других планет. В частности, еще в 2015 году экипаж станции впервые съел листья салата-латука, выращенного при помощи специальной установки Veggie, а впоследствии на борту МКС был выращен урожай редиса и китайской капусты.

Недавно итальянские биологи запустили в рамках ASI научный проект Moon-Rice, нацеленный на создание полноценного злака, пригодного для выращивания в невесомости внутри специальных гидропонических установок, подобных Veggie. Одним из главных препятствий для этого, по словам дель Бианко, является то, что рис и прочие злаки обладают очень длинным стеблем. Это мешает выращивать его в стесненных условиях на борту МКС и будущих лунных баз.

Для решения этой проблемы исследователи применили "нобелевский" геномный редактор CRISPR/Cas9, который позволил им быстро получить большое число мутантных вариаций риса и отобрать из них те, которые являются "суперкарликами" - длина их стебля составляет порядка десяти сантиметров. Сейчас ученые продолжают улучшать эти разновидности риса, для чего они изучают вариации генов, влияющих на урожайность и стойкость данного злака к различным формам стресса и стесненным условиям среды.

Также дель Бианко и ее коллеги изучают то, как на рост этих вариаций риса и его способность извлекать нутриенты и воду из грунта влияет микрогравитация, для чего ученые разработали специальную установку, которая особым образом вращает растения и создает аналог условий, царящих на МКС. Эти опыты, как надеются исследователи, помогут создать настоящий "космический рис", который станет основой рациона питания для участников долгосрочных экспедиций в дальний космос и на другие планеты.