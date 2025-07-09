Миссия "Чанъэ-6" открыла возможные следы повторного переплавления мантии Луны

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Изотопный анализ образцов древних лунных вулканических базальтов, доставленных на Землю миссией "Чанъэ-6", указывает на то, что часть мантии Луны могла быть повторно переплавлена в первые эпохи ее существования в результате падения астероида, оставившего гигантский кратер Южный полюс-Эйткен на южном полюсе Луны. Об этом сообщила пресс-служба штаб-квартиры Китайской академии наук.

"Проведенный учеными геохимический анализ указывает на то, что образцы пород с южного полюса Луны содержат в себе рекордно малые доли так называемых "несовместимых" элементов. Это говорит о том, что породы, породившие древнюю мантию Луны, изначально содержали в себе мало этих атомов, или же что они были повторно переплавлены после падения астероида, породившего самый большой кратер на поверхности Луны", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа геохимиков под руководством профессора Института геологии и геохимии КАН (Пекин) У Фуюаня при изучении образцов древних базальтов с обратной стороны Луны, доставленные летом 2024 года на Землю миссией "Чанъэ-6". Эти образцы пород особенно интересны ученым по той причине, что их изучение поможет понять, почему и облик, и внутренняя структура видимой и обратной стороны Луны заметно отличаются друг от друга.

Как объясняют ученые, одна из причин существования этих различий может заключаться в том, что химический состав, а также процесс образования и застывания первичной лунной мантии мог отличаться для видимой и обратной стороны Луны. Руководствуясь подобными соображениями, геохимики измерили доли изотопов так называемых "несовместимых" элементов, некоторых щелочных и редкоземельных металлов, чьи ионы стараются "сбежать" из магмы при ее застывании из-за их большого радиуса или заряда.

Такая особенность этих веществ означает, что содержащие их минералы кристаллизуются последними, что позволяет точно определять возраст пород, а также их происхождение по тому, как много атомов нестабильных изотопов неодима, самария, стронция и ниобия, а также других "несовместимых" элементов, присутствует в изучаемых породах. Образцы с "Чанъэ-6", как обнаружили ученые, содержат в себе рекордно малое количество "несовместимых" элементов по сравнению с почти всеми другими лунными базальтами, что говорит о необычном происхождении породивших их прослоек мантии.

В частности, ученые предполагают, что данные базальты лишились почти всех запасов данных металлов в результате полного повторного переплавления верхних прослоек мантии Луны, что, вероятно, произошло в результате падения астероида или протопланетного тела, породившего 2500-километровый кратер Южный полюс-Эйткен примерно 4,2-4,3 млрд лет назад. При этом ученые не исключают, что часть мантии Луны могла изначально сформироваться из подобных пород, лишенных "несовместимых" элементов, что также заметным образом дополняет и меняет текущие представления планетологов о том, как формировалась Луна.

О миссии "Чанъэ-6"

Китай осуществил в начале мая 2024 года запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. В начале июня "Чанъэ-6" стартовал с обратной стороны Луны с образцами грунта и успешно доставил их на Землю после посадки капсулы на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР.