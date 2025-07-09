Обнаружены рисунки небесно-голубого цвета в святилищах эпохи палеолита

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Студенты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова впервые обнаружили в святилищах эпохи палеолита рисунки, выполненные в небесно-голубом цвете. О сенсационной, по мнению исследователей, находке, сделанной в Башкирии, сообщила пресс-служба МГУ.

Наиболее часто такие рисунки в подземных святилищах выполнялись минеральными красками черных, желтых и красных оттенков. Выбор палитры некоторые ученые связывают со строгими рамками символической культуры, так как на стоянках, где проходила жизнь современников этих памятников, находили остатки красок других цветов.

"В ходе проведения археологической камеральной практики студенты исторического факультета МГУ выявили в процессе разборки материалов предыдущих лет из раскопок в Каповой пещере (Южный Урал, Башкирия) неожиданные и в прямом смысле слова сенсационные материалы, свидетельствующие об использовании в подземном святилище верхнего палеолита красок нежно-голубого и небесно-голубого цветов примерно 15-19 тысяч лет назад. Обнаруженные материалы свидетельствуют о сложной рецептуре приготовления мягких, жидких и пастообразных составов довольно насыщенных голубых оттенков", - говорится в сообщении.

Руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ Владислав Житенев указал на то, что находка послужила "резкому обрушению тезиса о строгой предопределенности использования трех цветов в пещерных святилищах с настенными изображениями верхнего палеолита". Она также в корне меняет устоявшиеся за последнее столетие представления не только о символике цвета пещерного искусства, но и об облике и развитии культуры палеолита, считает он.

"За рубежом, и в нашей стране - на стоянках от Сибири до Северного Кавказа и Русской равнины - были известны отдельные случаи использования пигментов и минералов голубого цвета в верхнем палеолите, но в пещерах с настенными изображениями, где лимитированность использования цвета представлялась довольно строгой, подобных открытий разнообразно приготовленных <…> пигментов голубого цвета, использовавшихся <…> вместе с черными, красными, желтыми и оранжевыми красками, прежде никогда не было", - заключил Житенев, чьи слова приводятся в сообщении.