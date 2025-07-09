Злокачественные и доброкачественные опухоли поражают менее 1% черепах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Исследователи из Европы нашли свидетельства того, что злокачественные опухоли образуются в организме менее 1% черепах на протяжении всей их жизни, что в разы меньше, чем у млекопитающих и птиц. Это делает долгоживущих рептилий особенно интересными модельными животными для поиска новых методов борьбы с раком, сообщила пресс-служба британского Ноттингемского университета.

"Многие виды черепах, особенно самые крупные и известные их представители, в том числе галапагосские и слоновые черепахи, живут необыкновенно долго и вырастают до очень больших размеров. И то, и другое предположительно должно вести к частому развитию рака, однако проведенный нами анализ указывает на то, что опухоли возникают у этих рептилий невероятно редко", - заявила доцент Ноттингемского университета Иления Чиари, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Британские эксперты пришли к такому выводу во время исследования каталога данных, собранных хранителями крупнейших зоопарков мира, а также другими группами биологов при анализе результатов вскрытия тел большого числа черепах, умерших от старости. В общей сложности патологанатомы изучили почти 300 туш рептилий, относящихся к 64 видам черепах и обладавших массой от 150 г до 300 кг.

Когда ученые объединили и сопоставили результаты исследований, они выяснили, что ветеринары не зафиксировали развитий злокачественных опухолей, но обнаружили одну неоплазию. Это указывает на то, что частота заболеваемости раком у черепах не превышает 1%, тогда как аналогичный показатель для млекопитающих составляет 10-15%, для птиц - 3-4,5% и в среднем у 7-9% ящериц и змей.

Как предполагают специалисты, необычно низкая частота развития опухолей у черепах связана с совокупностью уникальных особенностей организма. В их число входит медленный метаболизм и пониженный уровень клеточного стресса, а также высокая активность ферментов и генов, связанных с выработкой антиоксидантов и быстрым запуском апоптоза, программы самоуничтожения клетки при появлении фатальных повреждениях ее ДНК.

Биологические особенности черепах, по мнению ученых, делают их интересными модельными животными для поиска терапий и подходов, которые позволили бы человеку приобрести схожий уровень защиты от развития опухолей, а также продлили то время, когда он остается здоровым и полным сил в преклонные годы жизни.