Коралловые рифы ускорили регенерацию после дозы тироксина

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Биологи из Европы обнаружили, что аналоги человеческого гормона тироксина меняют жизнедеятельность коралловых полипов таким образом, что они начинают ускоренно формировать твердую кальциевую оболочку вокруг себя. Открытие позволит создать методы, ускоряющие регенерацию разрушенных коралловых рифов, сообщила пресс-служба Общества экспериментальной биологии (SEB).

"Мы почти ничего не знаем о том, как гормоны воздействуют на жизнедеятельность беспозвоночных животных. Проведенные нами опыты показывают, что тироксин оказывает позитивный эффект на процесс кальцификации кораллов. Теперь нам нужно понять, как кораллы используют этот гормон в природной среде обитания", - заявила исследователь из Научного центра Монако Клеменс Флорин, чьи слова приводит пресс-служба SEB.

Как отмечают исследователи, экологи и биологи со всего мира сейчас активно работают над созданием технологий, позволяющих ускорить процесс естественной регенерации коралловых рифов и порождающих их колоний полипов. В последние несколько десятилетий численность этих беспозвоночных резко снизилась у берегов Австралии, в Карибском и Красном морях, а также в других регионах Мирового океана в результате волн жары, вспышек болезней и деятельности человека.

Исследователи из Монако предположили, что процесс формирования рифов можно ускорить, если заставить полипы активнее формировать твердую оболочку вокруг себя. Руководствуясь этой идеей, исследователи создали подход, позволяющий им вводить точно отмеренное количество гормонов внутрь каждого коралла. Опираясь на этот подход, ученые проследили за действием большого числа аналогов различных человеческих гормонов на две разновидности мягких и твердых кораллов, обитающих у берегов Средиземного и Красного морей.

Эти опыты указали на то, что процесс кальцификации кораллов значительным образом ускоряется при инъекциях аналога гормона тироксина. Его роль в жизненном цикле морских беспозвоночных ранее не изучалась, однако он участвует в регуляции метаболизма и роста, а также в транспортировке ионов кальция в организме человека. Характер его воздействия на полипы, как отмечают биологи, указывает на его важную роль в жизни всех многоклеточных живых существ.

Как надеются биологи, последующее изучение клеточных процессов, связанных с действием тироксина на коралловые полипы, поможет разработать подход, ускоряющий регенерацию коралловых рифов, рост колоний мягких и твердых кораллов на их территории. Это позволит значительным образом снизить вероятность их исчезновения в результате глобального потепления и деятельности человека.

Как предполагают исследователи, примерно 20% коралловых рифов и прочих колоний полипов, в том числе австралийский Большой Барьерный риф, могут полностью исчезнуть уже в этом веке. Схожие процессы уже начали происходить среди кораллов и морских ежей, обитающих в Красном море у берегов Израиля и сопредельных с ним стран, что связано не только с негативным действием высокой температуры воды, но и распространением новых болезней.