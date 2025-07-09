В Томске открыли лабораторию ИИ в химии и молекулярной инженерии

ТОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Лабораторию по разработке и внедрению методов ИИ для создания новых материалов и лекарств на основе анализа химических, биологических и медицинских данных, открыли в Томске на площадке Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ). Лабораторию создали Томский государственный университет (ТГУ) и Институт AIRI, передает корреспондент ТАСС с открытия.

"Ускорение разработки терапевтических препаратов и функциональных материалов зависит от нашей способности предсказывать сложные свойства веществ и их взаимодействия. Мы сосредоточимся на создании вычислительных подходов, которые позволят эффективно использовать потенциал технологий искусственного интеллекта для решения этих задач. В свою очередь эксперты из ТГУ возьмут на себя экспериментальную валидацию предложенных методов", - сказал руководитель научной группы "ИИ в науках о жизни" Института AIRI и научный руководитель новой лаборатории Артур Кадурин.

Новое подразделение будет использовать ИИ для разработки новых медицинских препаратов и моделирования свойств химических соединений. Например, ученые будут создавать методы прогнозирования физико-химических свойств химсоединений и алгоритмы анализа квантовых закономерностей в атомной и молекулярной физике, включая макроскопические квантовые эффекты. Они проведут исследования в области хемоинформатики (химическая информатика, молекулярная информатика), биоинформатики на уровнях ДНК, клеток и тканей, займутся разработкой цифровых помощников и интеллектуальных систем поддержки принятия решений для химических технологий.

Для проектов новой лаборатории будут использоваться уникальные установки ИХТЦ. Например, в настоящее время ученые центра разрабатывают первую в России ИИ-систему на реальном производстве в малотоннажной химии.

"Будущее за теми, кто научится использовать ИИ для ускорения научных исследований и генерации новых знаний. И это будущее сегодня создается здесь, в Томске: коллеги из Института AIRI - признанные лидеры в области фундаментальных и прикладных исследований по ИИ; наша команда - с большим опытом проведения исследований и прикладных разработок, реализованных на базе суперкомпьютера Cyberia; от ИХТЦ - экспертиза в области синтеза, анализа веществ и масштабирования химических процессов", - отметил директор Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ Вячеслав Гойко.