В Омске разработали экологичное топливо из соломы, опилок и зерен кукурузы

ОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали экологичное биотоплива на основе получения этанола из органического сырья, такого как солома, опилки и зерна кукурузы. Потребление этого вида топлива позволит снизить зависимость от нефти за счет экологичности и низкой себестоимости, сообщили в пресс-службе вуза.

Биоэтанол представляет собой этиловый спирт, получаемый в процессе переработки растительного сырья. Это возобновляемое, биоразлагаемое топливо, которое благодаря своей низкой токсичности при разливе меньше, чем любое другое загрязняет окружающую среду. Также биоэтанол, в отличие от аналогов, позволяет снижать выделение парниковых газов и загрязняющих веществ за счет более полного сгорания.

"На сегодняшний день получены образцы биоэтанола из соломы, опилок и зерен кукурузы. Процесс получения биоэтанола включает в себя три основных этапа: кислотный гидролиз сырья при высоких температурах, ферментативное спиртовое брожение в присутствии дрожжей, а также выделение вещества из браги", - цитирует пресс-служба автора разработки Елизавету Андросову.

Источников биоэтанола в данном случае выступают такие соединения, как лигноцеллюлоза и крахмал. Как отмечают в пресс-службе вуза, крахмалосодержащие культуры широко распространены в сельском хозяйстве, при гидролизе крахмала образуется большое количество глюкозы, применяющейся в реакции получения этанола, а использование соломы, опилок, опавшей листвы обеспечивает низкую себестоимость готового продукта и позволяет частично решить проблему переработки отходов.

"При сжигании биоэтанол в идеальных условиях выделяет столько же углекислого газа, сколько поглотили растения в процессе фотосинтеза, а выбросы парниковых газов сокращаются на 20-50%. Уменьшаются также выбросы угарного газа, серы и канцерогенов", - добавили в ОмГТУ.