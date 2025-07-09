В Алтайском крае нашли захоронение возрастом около 5 тыс. лет

БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Захоронение эпохи энеолита, относящееся к афанасьевской культуре XXXII - XXVIII веков до нашей эры, обнаружили археологи в Алтайском крае. Как сообщили ТАСС в Научно-образовательном центре "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ), ученые исследовали парное захоронение.

"Наиболее интересным открытием стало найденное более древнее захоронение эпохи энеолита, относящееся к афанасьевской культуре XXXII - XXVIII веков до нашей эры. Такие объекты были обнаружены под средневековыми курганными насыпями. В ходе работ археологи исследовали парное захоронение, вероятно, мужчины и женщины", - сообщили в центре.

Захоронение было обнаружено на памятнике "Урочище Балчикова 3" в ходе археологической экспедиции "Большой Алтай - тюркское наследие: Сентелек-2025" под руководством профессора АлтГУ Сергея Грушина. Как уточнил ученый, в могиле найдены два целых керамических сосуда, помещенных в перевернутом состоянии - такая традиция, могла быть связана с представлениями древнего населения о переходе предметов в иной мир.

"Ранее памятник "Урочище Балчикова 3" датировался с VIII века до нашей эры по X века нашей эры. В ходе исследований нашей экспедиции в этом году мы установили, что самый ранний комплекс относится к 32-28 веку до нашей эры", - отметил Грушин.

Кроме энеолитического комплекса, археологи выявили и курганные захоронения кыргызской культуры IX-X веков нашей эры, включая кремированные останки с инвентарем - железными наконечниками стрел, удилами, ножом и пряжкой.

"Захоронение кыргызской и афанасьевской культур на памятнике Урочище Балчикова 3 обнаружены впервые. На примере полученных материалов мы видим, что на одном могильном поле захоронены и тюрки, и кыргызы. Причем кыргызские захоронения зачастую пристроены к тюркским погребальным сооружением. То есть здесь явная преемственность говорит о том, что тюрки и кыргызы мирно сосуществовали, и тюркское население включилось в процесс кыргызского государства", - подчеркнул он.