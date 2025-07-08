Млечный Путь предположительно находится внутри гигантской космической "пустоты"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Астрономы выдвинули предположение, что недавно открытые разночтения в скорости расширения Вселенной в современную эру и в первые эпохи после Большого взрыва могли возникнуть в результате того, что наша галактика Млечный Путь находится внутри необычно пустой области космоса диаметром в миллиард световых лет. Об этом сообщила пресс-служба британского Королевского астрономического общества (RAS).

"Потенциальное разрешение "космологического кризиса" может заключаться в том, что наша галактика находится в центре космической "пустыни". Если это так, то материя будет стремиться двигаться в сторону границ этой пустоты, что будет постепенно делать ее еще более свободной от материи. В результате этого нам будет казаться, что близлежащие к нам объекты будут удаляться друг от друга быстрее, чем более далекие галактики", - пояснил научный сотрудник Университета Портсмута (Великобритания) Индранил Баник, чьи слова приводит пресс-служба RAS.

Так называемый космологический кризис возник примерно восемь лет назад, когда почти одновременно были опубликованы замеры скорости расширения Вселенной, полученные в рамках наблюдений за микроволновым "эхом" Большого взрыва при помощи телескопа "Планк" и за переменными звездами-цефеидами в Млечном Пути и вспышками сверхновых в соседних галактиках, которые велись обсерваторией "Хаббл". Полученные ими значения сильно разошлись.

Второй тип наблюдений показал, что две галактики, разделенные расстоянием примерно в три миллиона световых лет, должны разлетаться со скоростью около 73 км/с. Это значение на 9% выше, чем показывают данные наблюдений за "эхом" Большого взрыва: 67,9 км/с. Впоследствии существование этих расхождений было подтверждено другими способами и инструментами. Эти расхождения породили массу споров о том, верны ли современные космологические модели и менялись ли свойства мироздания за время существования Вселенной.

Проведенные расчеты указывают на то, что это расхождение можно объяснить тем, что Млечный Путь и соседние с ним галактики находятся внутри "зоны пустоты" диаметром примерно в миллиард световых лет, плотность материи внутри которой примерно на 20% ниже, чем в других регионах Вселенной. В пользу этого, как отмечают ученые, говорят некоторые результаты замеров плотности галактик в близлежащих регионах мироздания.

Также в пользу этого свидетельствуют наблюдения за так называемыми барионными акустическими осцилляциями. Так астрономы называют особые колебания, которые возникли в первые мгновения после Большого Взрыва и сыграли важную роль в распределении материи по Вселенной в процессе ее первичного сверхбыстрого расширения. По словам Баника, эти колебания значительно более точно воспроизводятся теми теоретическими моделями Вселенной, в которых Млечный Путь находится внутри гигантской пустоты. Наблюдения за самыми древними звездами в далеких галактиках, как надеются исследователи, помогут им подтвердить эту гипотезу.