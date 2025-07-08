На Урале геохимики исследовали щелочные породы Ильменогорского массива

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Ученые лаборатории геохимии и рудоносности щелочного массива Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с коллегами из Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН исследовали щелочные породы Ильменогорского щелочного массива на Южном Урале. Результаты помогут в поиске стратегически важных металлов, сообщили ТАСС в Минобрнауки России.

"При финансовой поддержке Минобрнауки России ученые провели исследование щелочных пород Ильменогорского щелочного массива. Полученные результаты способствуют прояснению условий формирования этого массива. В дальнейшем они поспособствуют обнаружению новых месторождений полезных ископаемых и стратегических металлов", - сказали в министерстве.

Там отметили, что впервые в ходе исследования были получены принципиально новые данные о химическом составе миаскитов. Установлено, что некоторые миаскиты имеют характерные ассоциации минералов-концентраторов редкоземельных элементов. При этом наибольшее количество редкоземельных элементов содержат сандыиты (до 1 570 мкг/г).

В министерстве добавили, что, как было установлено, сандыиты демонстрируют отчетливую положительную Nb-аномалию и отрицательную Pb-аномалию на спектрах, нормализованных к примитивной мантии, что может говорить об их связи с мантийными источниками. В то же время амфиболовые и биотитовые миаскиты, а также фирситы имеют положительные Nb- и Pb-аномалию. Положительная Pb-аномалия, вероятно, обусловлена контаминацией этих разновидностей миаскитов породами земной коры.