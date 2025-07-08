В Челябинске запатентовали новый способ лечения поясничного остеохондроза

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали новую методику лечения поясничного остеохондроза, которая совмещает в себе сразу два традиционных подхода. Комбинированный метод показал высокую эффективность в снижении болевого синдрома и улучшении качества жизни пациентов среднего возраста, сообщила ТАСС профессор кафедры спортивного совершенствования ЮУрГУ Альбина Батуева.

Исследователи надеются, что внедрение методики позволит существенно снизить распространенность хронических болей в спине и повысить качество жизни миллионов россиян.

"Проблема заключалась в том, что традиционно лечение остеохондроза сосредоточено исключительно на спине, но при этом наблюдается взаимосвязь между внутренними органами и состоянием позвоночника. Для решения этой проблемы мы разработали и запатентовали уникальную методику, основанную на сочетании двух традиционных подходов: висцеральной хиропрактики и спиральной гимнастики", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, новая методика была успешно опробована на базе Центра восточной медицины, также на базе Центра спортивной науки ЮУрГУ. При этом одним из ключевых элементов новой методики стал висцеральный массаж (массаж живота). Эта процедура направлена на восстановление нормального положения и функционирования внутренних органов, устранение нарушений подвижности тканей и снятие напряжения с фасций. Висцеральный массаж позволяет устранить первопричину многих болей в спине, связанных с функциональными нарушениями внутренних органов.

Профессор добавила, что вторая составляющая метода - спиральная гимнастика разработана профессором Пак Чжэ Ву. Она представляет собой серию простых упражнений, выполняемых по спирали. Регулярное выполнение этих упражнений помогает поддерживать оптимальный уровень подвижности внутренних органов и улучшает состояние межпозвонковых дисков, предотвращая развитие дегенеративных изменений. Исследователи из ЮУрГУ усовершенствовали гимнастику, добавив элемент легкого статодинамического напряжения в крайних точках амплитуды движения, что стимулирует развитие силы и аэробные возможности организма.

Во время исследований, как отметили в вузе, были сформированы две группы пациентов с диагнозом "полисегментарный остеохондроз, синдром доросопатии на поясничном уровне". Средний возраст составлял 50 лет. Снятие болевого синдрома произошло в 1,5 - 2 раза быстрее во второй группе, которая проходила лечение по новой методике. Кроме того, реабилитационные мероприятия способствовали увеличению подвижности в суставах, возвращению двигательных навыков, снижению гипертонуса мышц и увеличению координационных способностей.