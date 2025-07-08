В РФ разрабатывают магнитный зонд для удаления мелких камней из почек

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Группа молодых ученых Московского авиационного института (МАИ) разрабатывает магнитный зонд, который позволяет удалять из почек мелкие камни, что невозможно сделать существующими методами лечения мочекаменной болезни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Модуль вводится пациенту через эндоскоп, после чего камни "приклеиваются" к нему. Сам "клей" удерживается на зонде за счет магнитных сил. Далее модуль выводится тем же способом, "клей" смывают, при необходимости наносят новый слой и повторяют процедуру", - заявил участник проекта, студент четвертого курса института "Общеинженерная подготовка" МАИ Данил Абрамов, чьи слова приводятся в сообщении.

По статистике, почти у каждого второго пациента урологических стационаров врачи диагностируют мочекаменную болезнь. Несмотря на современные методы лечения, в 50% случаев почечные камни повторно появляются через 3-5 лет и в 75% случаев - через 10 лет после первого случая. Одна из основных причин - образования меньше 2 мм, которые остаются в почечных лоханках. Сегодня их можно удалить только с помощью воздействия акустических волн. Однако если камни находятся в нижней части почечной лоханки, этот метод не сработает.

Ученые отметили, что разрабатываемая система уникальна. В Стэнфордском университете США и австрийском Медицинском университете Граца ведутся похожие разработки с использованием наночастиц магнетита. Но подход зарубежных специалистов основан на заполнении пространства почечной лоханки магнитным гидрогелем, чтобы наночастицы осели на камни для последующего извлечения. Однако возникают проблемы полного удаления как гидрогеля, так и камней, а также дополнительной нагрузки на почки из-за увеличения объема жидкости.

Научная группа МАИ уже более десяти лет занимается разработками магнитных наночастиц для применения в биомедицине, в частности для адресной доставки лекарств и противораковой терапии. Первые исследования по использованию этих технологий для лечения мочекаменной болезни начались в 2024 году. На начальном этапе прошли оценочные эксперименты по удалению фрагментов почечных камней на примере кристаллов оксалата кальция - наиболее часто встречающихся камней. Испытания проводились в среде, физиологически близкой почке человека.

"В настоящее время ученые занимаются доработкой полного механизма магнитоактивного модуля и экспериментами по оценке токсичности полимерного "клея". Затем будет принято решение о проведении предклинических испытаний", - уточнили в вузе.