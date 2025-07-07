Клеточной терапией подавили прогрессирующий рассеянный склероз

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Европейскеие биологи впервые подавили развитие прогрессирующего рассеянного склероза у мышей при помощи "перепрограммированных" нервных стволовых клеток, способных превращаться в так называемые олигодендроциты - вспомогательные клетки нервной системы, отвечающие за изоляцию нервных окончаний от внешней среды. Об этом сообщила пресс-служба британского Кембриджского университета.

"Нам впервые удалось продемонстрировать, что "перепрограммированные" нервные стволовые клетки способны превращаться в олигодендроциты и восстанавливать миелиновую оболочку при введении культур этих клеток в уже поврежденную нервную систему. Это открывает дорогу для создания новых методов борьбы с прогрессирующим рассеянным склерозом", - заявил старший научный сотрудник Кембриджского университета (Великобритания) Лука Перуццотти-Яметти, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Биологи пришли к такому выводу при изучении возможных терапевтических применений так называемых iNSC-клеток. Так ученые называют особую категорию "перепрограммированных" стволовых клеток, которые способны превращаться в нейроны или вспомогательные клетки нервной системы. Эти тельца можно напрямую получить из культур клеток соединительной ткани, минуя фазу аналога эмбриональных стволовых клеток, что снижает риск развития злокачественных новообразований и других неожиданных проблем.

Недавно европейские биологи применили этих клетки для подавления развития релапсирующего рассеянного склероза у мышей, а также успешно проверили их безопасность в опытах на добровольцах с данной формой болезни. Эти успехи заставили ученых задуматься о возможности использования iNSC-клеток для лечения прогрессирующего рассеянного склероза, у носителей которого постоянно ухудшается состояние "изоляции" нервов.

Руководствуясь этой идеей, ученые вырастили мышей с аналогом прогрессирующего рассеянного склероза, спровоцировали его вспышку и ввели в спинной мозг грызунов культуру из большого числа мышиных и человеческих iNSC-клеток. Последующие наблюдения показали, что инъекции стволовых клеток привели к формированию большого числа полноценных олигодендроцитов уже через 10 дней после начала терапии.

Эти клетки успешно встроились в поврежденные части оболочки нервов спинного мозга и начали производить миелин, что значительным образом улучшило состояние нервных окончаний-аксонов, особенно сильно страдающих при развитии прогрессирующих форм рассеянного склероза. В результате этого миелиновая оболочка нервов мышей с данной болезнью стала реагировать на повреждения почти столь же эффективно, как у здоровых грызунов, что дает надежду на создание iNSC-терапий для лечения данной болезни, подытожили биологи.

О рассеянном склерозе

Рассеянный склероз представляет собой аутоиммунную болезнь нервной системы, при развитии которой клетки иммунной системы начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. В результате этого нервы начинают хуже проводить сигнал и "замыкать", что изначально приводит к легкому онемению конечностей, а при прогрессировании болезни может вызвать паралич, слепоту и смерть.