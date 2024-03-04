В "Сколково" создали экспресс-тест для ранней диагностики ВИЧ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты компании "Рапид Био", резидента "Сколково" (группа ВЭБ.РФ), разработали и зарегистрировали экспресс-тест для ранней диагностики ВИЧ. Как сообщили в пресс-службе фонда "Cколково", тестирование занимает 8 минут, а вирус диагностируется уже через 10-12 дней после его попадания в организм.

Новая разработка "Рапид-ВИЧ-аг/ат-иха" четвертого поколения обеспечивает наиболее раннее и точное обнаружение ВИЧ 1-го и 2-го типов. В отличие от предыдущих поколений тестов она одновременно выявляет антиген p24 и антитела к вирусу, что позволяет определить наличие ВИЧ на сверхранних стадиях.

Включение экспресс-теста в Государственный реестр медицинских изделий позволяет компании приступить к его производству и продажам. Как подчеркнул генеральный директор компании "Рапид Био" Анжей Жимбиев, тест полностью российский, разработан и начнет производиться на площадках инновационного центра "Сколково".

"Тест отличается не только высокой специфичностью и чувствительностью: одной из главных его особенностей является скорость и простота исследования, не требующие лабораторного оборудования и создания специальных условий. Результаты теста готовы через 8 минут. Все эти факторы делают его идеальным инструментом в условиях ограниченного доступа к лабораторному оборудованию, например при проведении скрининговых исследований, медицинских осмотров, акций НКО, в условиях амбулатории", - рассказал Жимбиев.

Как отметила вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково" Камила Зарубина, "компания "Рапид Био" основана всего 4 года назад, но за плечами ее команды колоссальный опыт разработки и внедрения доступной и точной экспресс-диагностики на медицинский рынок РФ". "Раннее выявление такого социально значимого заболевания, как ВИЧ, дает возможность управляемого контроля статуса пациента, что позволит поддерживать качество жизни на должном уровне", - подчеркнула Зарубина.

"Сколково" - инновационный центр РФ. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке "Сколково", поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. "Сколково" имеет крупный технопарк и свой университет "Сколтех". К концу 2023 года число стартапов-резидентов "Сколково" составило 3 900. Выручка резидентов "Сколково" превысила 500 млрд рублей. На 1 января 2024 года число рабочих мест в экосистеме достигло 85 тысяч. Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, исполняющая функции управляющей компании инновационного центра "Сколково".