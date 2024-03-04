На Камчатке популяцию редких орланов будут отслеживать с помощью дронов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 марта. /ТАСС/. Беспилотники с инфракрасной камерой будут отслеживать белоплечих орланов в труднодоступных районах Камчатки. Исследование поможет разработать рекомендации по охране этих редких птиц, сообщил ТАСС руководитель исследования в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга, орнитолог Мирослав Бабушкин.

"Мы уже несколько лет изучаем белоплечих орланов в Южно-Камчатском заказнике. В этом году для поиска и подсчета белоплечих орланов в пределах труднодоступных участков побережья озера Курильского мы впервые применили дрон с инфракрасной камерой. Такой метод позволяет значительно расширить территорию, которую мы можем осмотреть за довольно короткое время. Инфракрасная камера позволяет выявить птиц, которые прячутся от исследователя или же отдыхают на деревьях в долинах рек, впадающих в озеро", - рассказал ученый.

Он добавил, что данный метод - новаторство в орнитологии, ранее не использовался исследователями для учета крупных пернатых хищников. Ученые подобрали оптимальную высоту, на которой птицы не пугаются коптера, после этого провели съемку в инфракрасном режиме на модельных участках в пределах южного побережья озера, отсняв всех находящихся там орланов. Данная работа была бы невозможна без тесного сотрудничества университета и Кроноцкого государственного заповедника. Исследование позволит получить ценные данные о жизни и поведении птиц, а также поможет разработать рекомендации по охране этих редких птиц. Научное исследование проходит в рамках реализации программы "Приоритет-2030" нацпроекта "Наука и университеты".

Белоплечий орлан - крупная хищная птица семейства ястребиных, обитающая на прибрежной территории северо-восточной Азии. Питается в основном рыбой.