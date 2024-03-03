В Кирове разработали медицинскую пленку на основе метаболитов лактобактерий

КИРОВ, 3 марта. /ТАСС/. Ученые Кировского государственного медицинского университета разработали медицинскую саморассасывающуюся пленку с антибактериальными свойствами на основе метаболитов лактобактерий. Препарат способен останавливать кровь и бороться с болезнетворными бактериями, при этом самостоятельно рассасывается и не требует использования бинтов, рассказала ТАСС заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии Кировского государственного медицинского университета Екатерина Колеватых.

"Мы разработали в экспериментальной лаборатории медицинскую метапробиотическую полимерную саморассасывающуюся биопленку на основе метаболитов лактобактерий. Она обладает противовосполительными, кровоостанавливающими, антибактериальными и регенеративными свойствами. Препарат может выпускаться в форме пленки, пластыря, порошка, гранул", - рассказала собеседница агентства.

Полезные метаболиты

Для создания медицинской пленки ученые изучили метаболиты бактерий. "Когда мы стали изучать продукты метаболита бактерий, оказалось, что одни метаболиты могут останавливать кровь, другие - убивать болезнетворные микробы, третьи способны снять воспаление, отек, регулировать водно-солевой обмен в ранке. Также у бактерий есть вещества, которые очень быстро регенерируют, потому что сами бактерии быстро восстанавливаются, у них очень высокая адаптивность, они приспосабливаются, везде живут. Эти полезные метаболиты мы использовали для создания пленки, соединили с поливиниловой основой", - рассказала Екатерина Колеватых.

При этом ученые очистили препарат от продуктов метаболита, которые не оказывают полезных свойств.

В итоге удалось разработать пленку, которая при нанесении на кровоточащую рану превращается в гель, крепко фиксируется на дне раны и ее краях, соединяется с тканями и полностью покрывает рану, так что накладывать бинты и марлевые повязки нет необходимости. Пленка препятствует развитию болезнетворных бактерий внутри раны и при этом проявляет противовоспалительное действие, а также способствует регенерации тканей и постепенно вытесняется образовавшимися клетками.

Препарат уже испытан на животных и показал свою эффективность, идет подготовка к клиническим испытаниям. Ученые направили документы на получение патента.

"Мы посчитали, что когда процесс поставят на поток, себестоимость пленки будет низкая. Сейчас на этапе экспериментов мы стараемся использовать средства грантов", - отметила собеседница агентства.

Зубная паста и закваска

В вузе также ведут разработки жевательной резинки на основе полезных метаболитов лактобактерий, она будет способна очищать и обеззараживать мелкие трещинки в эмали.

"Допустим, есть микротрещина в зубе. Человек жует жевательную резинку, и бактерии вычищают все внутри этой трещины, заполняют ее. Предполагается, что [за счет специального состава жевательной резинки] трещинка должна цементироваться", - уточнила Колеватых.

Кроме того, на основе метаболитов лактобактерий ученые разрабатывают закваску для изготовления полезных йогуртов, простокваши, сметаны.