Эксперт: значимые открытия должны стать лучшей защитой ученых РФ от санкций

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Крупные открытия в науке, сделанные российскими учеными, должны стать самой эффективной защитой от санкционных ограничений, которые в таких случаях не будут работать. Международное научное сообщество заинтересовано в контактах с сильнейшими исследователями, считает председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.

"Когда у тебя есть крупное открытие, область, в которой ты силен, с тобой все будут разговаривать, и никакие санкции здесь, я думаю, не помеха. <…> Надо быть сильными в важных для нас областях, и тогда будет проще выстраивать международные контакты", - сказал Марченков в ходе дискуссии о международном научном сотрудничестве на Всемирном фестивале молодежи.

Ученый привел в пример сферу технологий искусственного интеллекта, где, по его словам, "сегодня не отклоняют никакие статьи и всех ученых приглашают на конференции".

"Потому что, действительно, все очень боятся пропустить большое открытие в этой области", - добавил он.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.