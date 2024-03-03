Покинувшие Россию ученые смогут податься на премию "Вызов"

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Международную номинацию "Discovery" для ученых за пределами России учредили в национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Старт новому сезону премии объявили на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

"Если гражданин какой угодно страны работает в России, то он может претендовать на эти четыре номинации. Пятая же номинация предназначена для людей работающих вне России, это могут быть люди любого гражданства. Мы как научный комитет гарантируем абсолютную объективность", - сказал глава научного комитета национальной премии в области будущих технологий "Вызов", профессор "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ) Артем Оганов.

Президент Фонда развития научно-культурных связей "Вызов" Леонид Шляховер подчеркнул, что эта номинация должна стать важной вехой в продолжении международного научного сотрудничества, добавив, что премиальный фонд увеличен до 50 млн рублей. "Что изменилось? Изменился премиальный фонд, сегодня он составит 50 млн рублей", - сказал он.

Заместитель председателя комитета премии "Вызов", руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра Алексей Федоров уточнил, что у премии есть номинация "Перспектива", рассчитанная на молодых ученых до 35 лет. Она позволяет поддержать исследователей на раннем этапе научной карьеры. Федоров видит миссию премии в том, что она не только знакомит с научными достижениями более широкую аудиторию, но и бизнес. "Важная миссия науки не только в том, чтобы открывать новые рубежи и искать ответы на фундаментальные вопросы, но и двигаться в сторону создания технологий и решений насущных задач", - добавил он.

В декабре прошлого года премия вручалась впервые. Ее получили ученые - авторы разработок квантового процессора, фотонного транзистора, магнитов из сверхпроводящих материалов, а также лекарств для головного мозга. Премия "Вызов" приурочена к объявленному в 2022 году Десятилетию науки и технологий. Учредителем премии является Фонд развития научно-культурных связей "Вызов" совместно с Газпромбанком при поддержке правительства Москвы. Генеральным партнером премии выступает госкорпорация "Росатом". Денежный размер премии составляет 10 млн рублей.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.