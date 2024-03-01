РНФ и регионы выделят 1,2 млрд рублей на реализацию 476 проектов отдельных научных групп

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) и региональные власти совместно выделят 1,2 млрд рублей на реализацию 476 проектов отдельных научных групп и отдельных малых научных групп ученых, работающих в субъектах Российской Федерации и на федеральной территории "Сириус". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба РНФ.

"Финансирование получат 375 проектов малых научных групп из 40 регионов России и 101 проект научных групп из 23 регионов. <...> Общая сумма поддержки со стороны фонда и регионов составит более 1,2 млрд рублей. Финансирование проектов осуществляется на паритетной основе - 50% за счет средств РНФ и 50% за счет средств, предоставленных субъектом Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, данные проекты российских ученых получат поддержку в рамках региональных конкурсов, которые проводятся РНФ в целях развития страны за счет вовлечения научного потенциала в решение задач социально-экономического развития субъектов. Текущий конкурс был запущен в апреле прошлого года, на участие в нем было подано более двух тысяч заявок от исследователей из более четырех десятков регионов РФ.

Получившие гранты научные коллективы будут изучать экообстановку в своих регионах, механизмы развития нарушений метаболизма и сбоев в работе иммунитета. Кроме того, они проведут анализ экономических проблем регионов, изучат их культурно-историческое наследие, будут создавать новые типы наноматериалов, системы хранения информации и полупроводниковые приборы, разрабатывать интерфейсы "мозг-компьютер" и решать прочие актуальные научные задачи.