Ученый не исключил распада Арктического совета после приостановки взносов РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 марта. /ТАСС/. Россия может выйти из Арктического совета после того, как приостановила выплату взносов, из-за продолжающегося саботажа его работы западными членами, затем вероятен распад этой организации за ненадобностью. Об этом в ходе визита в Нью-Дели заявил ТАСС доктор политических наук профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Александр Сергунин.

Он напомнил, что Россия до 2022 года была крупнейшим плательщиком взносов в Арктический совет. "Мы вносили больше $10 миллионов ежегодно. Наш вклад был примерно равен вкладу остальных семи стран - участниц совета. Поэтому, когда Россия перестала платить, они заволновались", - сказал ученый.

После прекращения выплаты российских взносов профессор СПбГУ рассматривает три варианта развития событий. "Первый сценарий - Россия выйдет из Арктического совета. По уставу данного форума не предусмотрена процедура исключения кого-либо из членов совета, потому западные государства не могут так поступить с нами. Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, представляющий РФ в Арктическом совете, не раз подчеркивал данное обстоятельство. Но мы можем сами принять такое решение так же, как сделали это в случае с Советом Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), из которого мы в сентябре прошлого года вышли. Теперь СБЕР практически стал не нужным никому", - отметил Сергунин.

По его словам, выход России из Арктического совета "сейчас серьезно обсуждается" как один из вариантов развития ситуации. "Прекращение взносов - это серьезный звоночек для западных арктических стран. В случае, если Россия выйдет из совета, он может распасться за ненадобностью, потому что Россия является ключевым региональным игроком, контролируя порядка 40% арктического пространства", - отметил Сергунин.

Так, профессор СПбГУ обратил внимание, что западные ученые - европейские, канадские, американские - "уже просто бунтуют". "Они говорят, что они не могут составить никакой надежной климатической модели без российских данных. То же самое касается и состояния вечной мерзлоты. Напомню, что почти две третьих территории России находится в зоне вечной мерзлоты. У западных ученых есть полярные станции на Шпицбергене, в Гренландии, на севере Канады и Аляске, но только этими данными они не могут обойтись", - пояснил Сергунин.

"Особого смысла в Арктическом совете без России не будет", - подчеркнул профессор.

Создание новой организации

Согласно второму сценарию развития событий, по словам Сергунина, Россия, выйдя из Арктического совета, может взять курс на создание своей организации, куда будет приглашать незападные государства - Индию, Китай и те страны, которые желают с ней сотрудничать. "Но это будет уже, конечно, не Арктический совет, это будет другая организация, где дружественные страны будут уже не в статусе наблюдателей, а будут полноправными членами. Для них это выгоднее", - считает профессор.

"Это вполне вероятный сценарий. Россия будет в новой институции ее лидером и будет определять состав стран-участниц", - подчеркнул ученый.

По его прогнозу, целью новой организации может стать развитие арктического сотрудничества в разных отраслях - экономической, экологической, климатической, в области судоходства и по линии научной дипломатии.

В нынешней ситуации страдают все

Профессор СПбГУ также не исключает, что текущая ситуация, когда работа Арктического совета фактически заморожена, сохранится до окончания украинского конфликта. "Возникает третий сценарий. В английском языке есть такое выражение: muddling through - действовать как бог на душу положит. По сути, сотрудничество в Арктике будет пущено на самотек. В результате пока страдают все страны", - констатировал Сергунин. Так, он напомнил, что по линии Арктического совета были запущены проекты трансграничного характера, которые могли бы принести пользу не одной, а нескольким странам и населению Арктического региона. "Все стороны были согласны их финансировать. Сейчас все это приостановлено", - добавил ученый.

О приостановке РФ выплат взносов в Арктический совет

Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил ТАСС 14 февраля, что Россия приостановила выплаты взносов в Арктический совет, это решение будет действовать до возобновления полноформатной работы организации. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия пока продолжает работу в Арктическом совете, но если участие в нем перестанет отвечать интересам страны, то могут быть приняты "особые решения". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия рассмотрит целесообразность нахождения в Арктическом совете, если он будет превращаться в недружественную структуру.

Арктический совет - межправительственный дискуссионный форум арктических государств. Его участниками являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ.

Россия после истечения срока своего председательства передала полномочия Норвегии в ходе 13-й сессии этой международной организации, которая состоялась 11 мая 2023 года в Салехарде.