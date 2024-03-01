Выявлены микробы микрофлоры, защищающие детей от действия бисфенола

ТАСС, 1 марта. Медики обнаружили, что в микрофлоре кишечника детей присутствует около трех сотен видов бактерий, защищающих их организм от накопления в нем молекул химиката бисфенола (BPA), вызывающего нарушения в работе эндокринной системы и способствующего развитию ожирения. Об этом сообщила пресс-служба Американского общества микробиологии (ASM).

"Проведенные учеными замеры среди участников мониторингового проекта OBEMIRISK показали, что в микрофлоре кишечника детей присутствует около трех сотен видов бактерий, которые активно сопротивляются действию бисфенола. Их присутствие в микрофлоре пищеварительных органов защищает ее от действия BPA, повышает уровень разнообразия бактерий и снижает риск развития ожирения", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа европейских медиков под руководством научного сотрудника Университета Гранады (Испания) Маргариты Агилеры в рамках проекта OBEMIRISK. Участники проекта изучали то, как микрофлора кишечника может влиять на развитие ожирения и других метаболических и эндокринных расстройств под действием бисфенола.

Так, ученые собрали образцы микрофлоры у 106 испанских детей, половина из которых страдала от ожирения разной степени тяжести, после чего исследователи проследили за тем, как микробы взаимодействовали с молекулами BPA. Эти опыты указали на то, что микрофлора детей с нормальным весом лучше сопротивлялась действию бисфенола, и при этом она была более разнообразной.

Дальнейшие эксперименты позволили ученым выявить около трех сотен видов бактерий, которые хорошо переносили большие концентрации BPA, а также были способны нейтрализовать молекулы этого загрязнителя. В их число вошло несколько видов микробов из родов Clostridium и Romboutsia, чье присутствие в микрофлоре ассоциировалось со значительным повышением уровня ее биоразнообразия.

Как надеются исследователи, последующее изучение свойств этих микробов поможет понять, как именно они взаимодействуют с бисфенолом и как они защищают организм детей от негативного воздействия этого загрязнителя окружающей среды. Понимание этого позволит создать терапию, предотвращающую развитие ожирения и других эндокринных и метаболических нарушений из-за накопления BPA в организме детей, подытожили ученые.

О бисфеноле

Бисфенол (BPA) представляет собой ароматическое органическое соединение, которое широко используется в качестве отвердителя при изготовлении пластмассы и различных товаров на ее основе. В начале текущего столетия экологи и медики начали активно изучать действие бисфенола на здоровье человека и состояние экосистем. Собранные ими данные указывают на то, что BPA нарушает работу эндокринной системы и способствует развитию ожирения, некоторых форм рака и сбоев в работе щитовидной железы.