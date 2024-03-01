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Президент РАН вручил награды научным журналистам ТАСС

Благодарности и памятные медали от имени главы академии наук получили шесть журналистов редакции во главе с ее руководителем Андреем Резниченко
Президент Российской академии наук Геннадий Красников Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Российской академии наук Геннадий Красников
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Журналисты научной редакции информационного агентства ТАСС получили благодарности президента Российской академии наук (РАН) за весомый вклад в освещение достижений отечественной науки и технологий, передает корреспондент ТАСС с награждения.

"Редакция Наука ТАСС много лет профессионально, качественно и оперативно трудится над освещением научных достижений ученых академии наук, чем заслужила большое уважение научного сообщества", - сказал президент РАН Геннадий Красников в ходе торжественного вручения наград, прошедшего в зале президиума академии 1 марта.

Благодарности и памятные медали к 300-летию РАН от имени главы академии наук получили шесть журналистов редакции во главе с ее руководителем Андреем Резниченко.

"Наша редакция - единственная профильная по науке среди крупнейших федеральных СМИ. Для нас это высокая оценка работы. Мы всегда уделяли, и будем это делать впредь, особое внимание развитию именно отечественной науки, особенно во время Десятилетия науки и технологий в РФ", - сказал руководитель редакции Наука ТАСС Андрей Резниченко.

Российская академия наук учреждена по распоряжению императора Петра I указом Правительствующего сената от 28 января (8 февраля) 1724 года. Она является высшим научным учреждением России, осуществляющим координацию фундаментальных и поисковых научных исследований в РФ.

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