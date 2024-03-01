Голодовки и посты начинают благотворно влиять на органы на третьи сутки

ТАСС, 1 марта. Международный коллектив биологов впервые изучил на молекулярном уровне действие семидневной голодовки на все органы человека и обнаружил, что позитивные изменения в работе организма, связанные с ограничением калорий, возникают лишь на третий день после отказа от пищи. Об этом сообщила пресс-служба британского Лондонского университета королевы Марии (QMUL).

"Нам впервые удалось проследить на молекулярном уровне за тем, как меняется работа тела во время продолжительной голодовки или поста. Полученные нами сведения говорят в пользу того, что продолжительный отказ от пищи не только позволяет избавиться от лишнего веса, но и улучшает работу многих органов тела, однако эти плюсы начинают проявлять себя лишь через три дня после отказа от пищи - значительно позже, чем мы думали в прошлом", - заявила профессор QMUL Клаудия Лангенберг, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в котором приняли участие 12 здоровых добровольцев, согласившихся на протяжении семи дней не употреблять в пищу ничего, кроме чистой питьевой воды. Все это время ученые непрерывно отслеживали изменения в работе всех ключевых органов тела участников наблюдений, а также замеряли сдвиги в концентрации свыше трех тысяч белков в их организме.

Эти замеры показали, что семь дней голодовки не только снизили вес добровольцев в среднем на 5,7 кг, но и значительным образом поменяли концентрации более тысячи белков в разных органах их тела на третьи сутки после отказа от приема пищи. Эти сдвиги в целом благотворно повлияли на метаболизм и функционирование множества органов, что было в особенности характерно для тканей мозга, содержащих в себе его вспомогательные клетки.

Последующий анализ этих изменений в белковом составе тела показал, что перемены в концентрации пептидов снизили риск развития ревматоидного артрита, а также атеросклероза и многих других болезней сердца и сосудов. Также продолжительная голодовка улучшила метаболизм печени, поджелудочной железы и других органов, что было в одинаковой степени характерно как для мужчин, так и женщин.

Как надеются биологи, собранные ими сведения помогут медикам и диетологам более точно оценивать последствия интервального голодания и религиозных постов, а также адаптировать режим питания пациентов таким образом, что он будет приносить максимальную пользу для их здоровья.

О пользе ограничения калорий

В последние десять лет ученые обнаружили в опытах на животных свидетельства того, что периодические голодовки значительно уменьшают вероятность развития диабета и ожирения, а также помогают избавиться от уже существующей невосприимчивости к инсулину. Вдобавок, британские биологи недавно нашли свидетельства того, что голодовка может еще сильнее влиять на продолжительность жизни, чем простое ограничение калорий.