Цифровой профиль здоровья человека хотят создать в РФ в рамках нового нацпроекта

САРОВ /Нижегородская область/, 1 марта. /ТАСС/. Цифровой профиль здоровья человека планируют создать в России по новому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Для этого ученые хотят использовать искусственный интеллект, сообщил журналистам научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев.

29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о запуске нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". По его словам, средняя продолжительность жизни в стране превысила 73 года. При этом, по словам Путина, необходимо, чтобы росла продолжительность именно здоровой и активной жизни.

"Сейчас будет сформирован проект по <…> сбережению здоровья. <…> В условиях появления новых маркеров [старения], [появляется] много данных о состоянии здоровья конкретного человека, здесь нужно научиться использовать современные возможности, которые дает работа с большими данными - это искусственный интеллект, чтобы для каждого мы сделали цифровой профиль его здоровья. Это очень серьезная большая современная научная задача, она как раз обязательно будет включена в сильно социальный проект сбережения здоровья", - сказал Сергеев.

Он отметил, что проект планируется реализовать совместно с Федеральным медико-биологическим агентством, и такие закрытые территории как Саров являются подходящим для этого местом.

"ЗАТО исключительно правильное место для того, чтобы выстраивать этот проект цифрового профиля здоровья, потому что это проект длительный, это наблюдение за здоровьем людей, за здоровьем целой когорты людей", - добавил научный руководитель НЦФМ.

Он объяснил, что сейчас появляется все больше маркеров старения, которые информируют о состоянии здоровья человека, а также какими темпами он движется к той или иной болезни, к старости. "Задача заключается в том, чтобы уметь управлять этими маркерами, сделав так, чтобы гармонично все системы человека вместе с одинаковым темпом старели, что обеспечит как раз и активное долголетие, и отсутствие всяких преждевременных "поломок", - объяснил Сергеев.