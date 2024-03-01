В Нанкине обнаружили древнюю дорогу правителей на месте столицы царства Лян

ШАНХАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Китайские археологи обнаружили в городе Нанкин (восточная провинция Цзянсу) дорогу, которая вела к воротам древней столицы, построенной во времена династии Лян - одной из Южных династий (420-589 годы). Об этом сообщает в пятницу агентство Xinhua.

Раскопанная дорога имеет в длину 210 м, а в ширину - около 26 м. С обеих ее сторон были найдены траншеи. Археологи полагают, что она предназначалась только для правителей.

Кроме того, были найдены руины древних кирпичных ворот шириной около 33 м. Предположительно они находятся на том, месте, где когда-то был южный въезд в столицу царства Лян.

В общей сложности, сообщает агентство, с 2017 года археологи провели раскопки в Нанкине на площади порядка 12 тыс. кв. м. В ходе исследований было обнаружено множество предметов, которые имеют важное значение для изучения истории этого района.