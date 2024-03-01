В РАН заявили о необходимости увеличения финансирования российской науки в 2-4 раза

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Финансирование российской науки необходимо увеличить в 2-4 раза для сохранения конкурентоспособности с западными учеными. Увеличение капиталовложений в науку позволит компенсировать отток ученых за рубеж и повысить доступность высокотехнологичного оборудования, рассказал ТАСС председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон.

Президент РФ Владимир Путин в обращении в Совету Федерации призвал увеличить более чем в два раза государственные и частные капиталовложения в научные исследования и разработки и довести их долю до 2% ВВП к 2030 году.

"Увеличение финансирования российской науки в 2-4 раза необходимо для того, чтобы мы были по крайней мере сопоставимы с коллегами в Европе. Нам надо срочно компенсировать потерю специалистов, которые работают в науке. Потери огромные. Для отечественной науки главным сейчас является восстановление технологического суверенитета страны, а это могут делать только люди. Мы единственная страна, в которой за последние 10 лет упала численность работающих в науке", - сказал Пармон.

Он отметил, что оценки недофинансирования науки были сделаны Российской академией наук и переданы в правительство страны.

По словам Пармона, при наличии взаимного доверия бизнеса и науки перспективные для внедрения в реальный сектор экономики разработки уже сейчас зачастую финансируются бизнесом. Фундаментальные исследования поддерживаются Российским научным фондом, однако количество поддерживаемых проектов остается явно недостаточным для большой страны.

О проектах СО РАН

Институт геологии и минералогии СО РАН прорабатывает с региональной властью и заинтересованным российским бизнесом возможность инициации крупного проекта по разработке в Арктической зоне месторождений важнейшего для развития современной высоконаукоемкой промышленности сырья. "Но там нужны деньги на доразведку месторождений. А эффекты могут быть просто колоссальные. Мы работаем по этому поводу", - сказал Пармон.

Глава СО РАН отметил, что в Новосибирской области за счет федерального бюджета идет ускоренное строительство магасайенс-установки СКИФ и кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ), за счет в основном региональных средств ведется развитие социальной инфраструктуры Академгородка.

Пармон добавил, что сейчас рассматривается программа комплексного развития СО РАН, включающая порядка восьми "флагманских" проектов научной инфраструктуры Сибирского отделения - центров коллективного пользования, необходимых для достижения технологического суверенитета. Вопрос надежного финансирования таких проектов будет играть ключевую роль в их реализации.