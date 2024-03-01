Популяция леопардов в Индии за четыре года выросла почти на 8%

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 марта. /ТАСС/. Численность леопардов в Индии выросла почти на 8% в период с 2018 по 2022 год. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые приводит министерство по вопросам окружающей среды, лесов и изменения климата южноазиатской республики.

Оценка популяции этого вида кошачьих проводилась в рамках регулярного исследования численности тигров в Индии. Такие доклады готовятся раз в четыре года, это совместная работа Национального управления по охране тигров, Института дикой природы Индии и департамента лесного хозяйства.

"Популяция леопардов в Индии оценивается как стабильная, насчитывающая 13 834 особи (усредненная оценка в пределах 12 616 - 15 132) против 12 852 особей (предельные значения от 12 172 до 13 535) в 2018 году", - говорится в сообщении министерства.

Соответственно, рост популяции в отчетный период составил 7,4%. В документе отмечается, что динамика популяции примерно соответствует ежегодному темпу роста в 1%. Также в министерстве отмечают, что поскольку подсчет числа леопардов был частью исследования численности тигров, то специалисты охватили не все ареалы обитания первых, поскольку они совпадают не полностью. По оценкам авторов отчета, эксперты в своих наблюдениях охватили 70% популяции.

Больше всего леопардов обитает в штате Мадхья-Прадеш - почти 4 тыс. особи. Далее с отрывом следуют Махараштра (почти 2 тыс.), Карнатака (около 1,9 тыс.) и Тамилнад (чуть более 1 тыс.). Авторы исследования считают, что позитивная динамика численности леопардов является следствием госпрограммы по сохранению тигров, благодаря которой были созданы охранные территории, где животные могут вести привычный образ жизни вдали от людских поселений. "Результаты исследования подчеркивают важную роль охраняемых территорий в сохранении популяции леопардов", - отметили в министерстве.

Власти Индии уделяют значительное внимание проблеме сохранения крупных видов диких кошек. В частности, в 2022 году в стране начали реализацию программы восстановления популяции гепардов. Эндемичный для Индостана подвид гепардов вымер в середине прошлого века. В четверг также стало известно, что кабмин одобрил финансирование для создания "Международного альянса больших кошек" со штаб-квартирой в Индии. Инициатором формирования такого альянса, направленного на сохранение популяций крупных видов диких кошачьих, в 2019 году стал премьер-министр Индии Нарендра Моди.