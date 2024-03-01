Вузы Томска прокомментировали продление программы "Приоритет 2030"

ТОМСК, 1 марта. /ТАСС/. Продление федеральной программы "Приоритет 2030", о котором заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, позволит продолжить проекты в области новой энергетики и довести их до промышленного внедрения, что положительно скажется на экологии России. Об этом рассказал ТАСС и.о. ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Леонид Сухих.

"Продление программы позволит вузу продолжить наши усилия в разработке проектов в области новой энергетики, связанных с развитие геотермальных источников тепла для отдаленных северных районов, с развитием децентрализованной системы электроснабжения, с реализацией проектов в области водородной энергетики и с доведением до промышленности проектов по искусственным газогидратам и по сжиганию низкосортного топлива, что положительно скажется на экологии всей нашей страны", - сказал Сухих.

По его словам, продление программы "Приоритет 2030" - знаковая и важная веха, показывающая свою результативность. "В эту программу вовлечено очень большое количество вузов, которые разнообразны по своему спектру деятельности, но все развиваются, решая задачи научно-технологического развития страны - каждый в своей отрасли. Эта программа ставит перед университетами задачи трансформации, что в перспективе повысит качество образования во всех университетах России", - отметил Сухих.

По "Приоритету 2030" в ТПУ создают радиофармпрепараты для диагностики и терапии онкологических заболеваний, работают над повышением энергоэффективности за счет использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, цифровизации, надежности и безопасности энергосистем, разрабатывают технологии для распределенной энергетики.

"Развитие и дальнейшее продление проекта "Приоритет 2030" позволит стране, с одной стороны, продолжить работу по поднятию уровня высшего образования в целом, всей сети университетов, а с другой - создать устойчивую лигу вузов-лидеров, генерирующих изменения всей высшей школы и университетской науки. ТГУ в рамках программы будет создавать новые инжиниринговые центры по микроэлектронике, химии, агробиотехнологиям, развивать социогуманитарные исследования, реализовывать пилотный проект по трансформации системы высшего образования и развивать систему дополнительного образования. Все эти проекты могут быть поддержаны расширенной частью "Приоритета 2030", - сказал ТАСС ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

По его словам, ТГУ планирует совместно с партнерами развивать проект, в котором на основе фундаментальных исследований и передовой технологии, разработанной в томском вузе, создается новая отрасль российских детекторов. Большая емкость рынка соответствующих продуктов, на котором сейчас практически отсутствуют российские приборы, обеспечивает актуальность проекта и его важность для технологического суверенитета страны.