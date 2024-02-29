Глава РАН заявил, что наука будет играть определяющую роль в безопасности страны

МОСКВА, 29 февраля /ТАСС/. Наука играет ведущую роль в обеспечении безопасности и конкурентоспособности России, ее статус закреплен в стратегии научно-технологического развития, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным, заявил ТАСС глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

"Обновление стратегии научно-технологического развития - важнейшего документа, который определяет будущее российской науки, - это востребованный шаг, учитывая масштаб современных вызовов и угроз. В стратегии четко обозначена определяющая роль науки в обеспечении безопасности государства, конкурентоспособности российской экономики. Ведущую роль в развитии России играют достижения фундаментальной науки - ее особый статус также зафиксирован", - сказал он.

Глава РАН также отметил, что в стратегии отражена особая роль Российской академии наук. "Так, создается научно-технический совет Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации, руководство которым осуществляет глава РАН. Опираясь на стратегию, РАН продолжит работу по организации фундаментальных и поисковых исследований в России, будет и дальше участвовать в экспертном и научном сопровождении государственных решений", - отметил Красников.

В обновленной Стратегии научно-технологического развития РФ, опубликованной в среду на официальном портале правовой информации, определяются цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, а также устанавливаются направления госполитики в этой области и меры по их реализации.

В соответствии с обновленной стратегией целью научно-технологического развития РФ является обеспечение независимости и конкурентоспособности государства, достижение национальных целей развития и реализации стратегических национальных проектов путем создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации. Предлагается сформировать эффективную систему взаимодействия науки, технологий и производства, повысить восприимчивость экономики и общества к новым технологиям, развивать наукоемкое предпринимательство.

Помимо этого, согласно стратегии, в РФ будут созданы инфраструктура и условия для проведения научных исследований и разработок, а также сформирована эффективная система управления в области науки, технологий и производства. Также будет вестись работа по выявлению и воспитанию талантливой молодежи, сохранению и развитию интеллектуального потенциала науки, повышению престижа профессии ученого и инженера.