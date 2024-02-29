Климатологи прогнозируют рекордно сильную жару из-за усиления Эль-Ниньо в 2024 году

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив климатологов пришел к выводу, что глобальные летние и среднегодовые температуры в 2024 году поставят новый рекорд с вероятностью 90% при дальнейшем усилении климатического феномена Эль-Ниньо, который управляет погодой и движением воздушных потоков над Тихим океаном. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Scientific Reports.

"Проведенные нами расчеты показывают, что вероятность установления новых глобальных температурных рекордов, а также шансы на рекордно высокие летние температуры во многих регионах мира превышают 90% в том случае, если Эль-Ниньо в этом году будет средним или сильным. Особенно сильно этот тренд затронет Бенгальский залив, Южно-Китайское и Карибское море, где могут возникнуть волны жары длиной почти в год", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа китайских, американских и европейских климатологов под руководством профессора Китайской академии метеорологических наук (Пекин) Чжу Цунвэня при изучении того, как на прошлогодние температурные рекорды повлиял феномен Эль-Ниньо, начавший активно влиять на климат Земли летом 2023 года. Многие исследователи предполагают, что Эль-Ниньо сохранит свою прошлогоднюю силу или даже усилится в 2024 году, что может ускорить потепление климата.

Руководствуясь этими соображениями, профессор Чжу Цунвэнь и его коллеги изучили то, как менялись температуры на Земле в промежутке между 1880 и 2023 годом и сопоставили их с переменами в силе Эль-Ниньо в это же время. Используя эти данные, исследователи создали компьютерную модель, которая позволяет предсказывать, как перемены в силе Эль-Ниньо влияют на температуры на Земле в целом и в отдельных ее регионах.

Проведенные при ее помощи расчеты показали, что сохранение прошлогодней силы Эль-Ниньо или дальнейшее усиление этого феномена с вероятностью 90% приведет к установлению новых температурных рекордов. В частности, ученые прогнозируют, что средние температуры поверхности Земли в этом году будут на 1,03-1,2 градуса Цельсия выше, чем в середине XX века, что в особенности затронет многие тропические и экваториальные регионы Земли.

В их число, по словам климатологов, войдут многие южные регионы Индии и Бангладеш у берегов Бенгальского залива, акватория Южно-Китайского моря, бассейн Карибского моря, а также многие регионы у восточных берегов Африки, на территории Аляски и на северо-западе Южной Америки. В части данных регионов установятся волны жары, которые будут длится порядка 150-250 дней, что будет нести большую угрозу как для здоровья людей, так и для выживания местной флоры и фауны, подытожили ученые.

О феномене Эль-Ниньо

Климат и погода на Земле во многом зависят от состояния двух климатических феноменов - Эль-Ниньо и Ла-Нинья (исп. "мальчик" и "девочка"). Первое явление ассоциируется с резким потеплением верхнего слоя воды в центральных и восточных регионах Тихого океана, а второе - с их похолоданием. Изменения этого параметра приводят к каскаду сдвигов в других элементах глобальной климатической системы, напрямую не связанных с температурой воды в океане.

Ла-Нинья и Эль-Ниньо сменяют друг друга каждые несколько лет, что приводит к заметным перестройкам в круговороте океанических течений и ветров в атмосфере. Подобные сдвиги периодически вызывают засухи в одних регионах Земли, и сильные дожди - в других. К примеру, "засуха тысячелетия" в Австралии (1996-2010 годы) была спровоцирована в конце прошлого столетия необычно сильным Эль-Ниньо. Она закончилась только после того, как началась новая фаза Ла-Ниньи.