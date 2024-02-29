Северный флот и РГО планируют в 2024 году совершить экспедицию на Новую Землю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Северный флот и Русское географическое общество (РГО) планируют совершить комплексную экспедицию на архипелаг Новая Земля в августе. Об этом сообщил ТАСС капитан второго ранга, начальник отделения штаба Северного флота Сергей Зинченко.

"По работе на этот год планируется архипелаг Новая Земля - остров Северный, прохождение его вокруг. Комплексная экспедиция Северного флота и РГО планируется в августе этого года, продлится две недели", - рассказал Зинченко.

В состав экспедиции войдут ученые, в частности - сейсмологическая группа, поскольку "такого рода исследования там не проводились вообще", отметил Зинченко. "Просится в экспедицию [режиссер, путешественник, этнограф] Леонид Круглов - для съемок фильма. Историки просятся", - добавил он. По его словам, в ходе предыдущей экспедиции на остров Северный, состоявшейся в 2020 году, не удалось - в силу погодных и других причин - прийти к общему выводу о местонахождении исторических артефактов.

Говоря об итогах комплексной экспедиции 2020 года, Зинченко отметил, что тогда было открыто несколько островов и проливов. "Причем было так, что ребята-школьники со спутника один остров увидели - РГО проводило мероприятие в 2020 году, и они попросили найти этот остров. Мы это сделали. Высадились там, для ребят собрали камешки с этого острова, - рассказал он. - Открытия [там происходят] постоянно, Арктика тем и интересна".

Совместные арктические экспедиции Северного флота и РГО являются частью историко-культурологического проекта "Главный фасад России. История, события, люди". Проект был инициирован группой военных моряков в 2018 году. География комплексных исследований в рамках проекта охватывает все крупные архипелаги северных морей.