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Россия планирует подписать соглашение с Саудовской Аравией о признании ученых степеней

Минобрнауки поручили провести переговоры с Саудовской Аравией и по достижении договоренности подписать от имени кабмина указанное соглашение

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российское правительство одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить <...> проект соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней", - говорится в документе.

Минобрнауки России поручается провести переговоры с Саудовской Аравией и по достижении договоренности подписать от имени кабинета министров указанное соглашение.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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