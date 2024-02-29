Россия планирует подписать соглашение с Саудовской Аравией о признании ученых степеней

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российское правительство одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить <...> проект соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней", - говорится в документе.

Минобрнауки России поручается провести переговоры с Саудовской Аравией и по достижении договоренности подписать от имени кабинета министров указанное соглашение.