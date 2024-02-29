Создан новый класс безопасных для человека фунгицидов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Американские биохимики разработали новый класс фунгицидов, эффективно подавляющих размножение многих патогенных грибков растений и при этом не представляющих угрозы для здоровья и жизни человека и животных. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Дэвисе (UCD).

"Разработанный нами фунгицид будет в первую очередь полезен для защиты растений от заражения грибками, однако при этом его также можно использовать и для борьбы с уже существующей инфекцией, если начать его применение на первых стадиях развития болезни. Схожим образом можно также создать лекарства, которые будут бороться с грибковыми заболеваниями людей, а не растений", - заявил профессор UCD Савитхрамма Динеш-Кумар, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют Динеш-Кумар и его коллеги, разработанные ими фунгициды уничтожают грибки путем подавления работы ферментов, связанных с так называемой аутофагией. Так биологи называют процесс переработки поврежденных белков и прочих компонентов клеток, что играет важную роль в их выживании при стрессе или недостатке пищи. Недавно биологи обнаружили, что уровень патогенности многих грибков сильно зависит от интенсивности аутофагии.

Руководствуясь этой идеей, биохимики проследили за действием 2,7 тыс. уже известных коротких молекул на грибковые ферменты ATG4 и ATG8, играющие важную роль в процессе переработки клеточного "мусора". Самыми многообещающими из них оказались селеносодержащие органические молекулы, похожие по структуре на эбселен, противовоспалительное лекарство, обладающее также и противомикробными свойствами.

Данные вещества, как показали последующие опыты с культурами грибков, способны подавлять размножение возбудителей серой гнили (Botrytis cinerea) и пирикуляриоза риса (Magnaporthe grisea) в минимальных концентрациях, а также предотвращать рост спор большого числа других грибков, в том числе возбудителей белой гнили (Sclerotinia sclerotiorum).

В этом отношении, как отмечают ученые, выявленные ими селеносодержащие молекулы превосходят в эффективности и широте спектра действия те фунгициды, которые используются для защиты урожая от грибков. Это делает данные вещества особенно перспективными кандидатами на роль безопасных для людей и при этом эффективных средств для борьбы с растительными грибковыми инфекциями, подытожили Динеш-Кумар и его коллеги.

Фунгициды представляют собой вещества, способные проникать в клетки различных грибков и уничтожать их, не нанося при этом вреда растениям, насекомым и другим представителей флоры и фауны. Сегодня они широко используются при обработке сельскохозяйственных угодий, а также помещений. Грибки быстро вырабатывают стойкость к действию фунгицидов, что заставляет ученых искать новые молекулы, способные уничтожать эти патогены.