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Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от решения научных фундаментальных задач

Как подчеркнул глава государства, отечественная научная инфраструктура является мощным конкурентным преимущество как в сфере фундаментальной науки, так и в создании заделов для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности и производства новых материалов для развития космических программ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от решения фундаментальных научных задач, какая бы ни была эпоха. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

"На встрече с учеными, сотрудниками Российской академии наук, которая в этом году отметила свое 300-летие, говорил, что даже в самые сложные периоды Россия никогда не отказывалась от решения задач фундаментального характера, всегда думала о будущем", - рассказал Путин.

Как подчеркнул глава государства, отечественная научная инфраструктура - "наше мощное конкурентное преимущество как в сфере фундаментальной науки, так и в создании заделов для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности и производства новых материалов для развития космических программ".

Глава государства также напомнил, что таких установок класса мегасайенс, как у России, сегодня нет ни у одной страны мира. "Это уникальные возможности и для наших ученых, и для партнеров - исследователей из других стран, которых мы приглашаем к сотрудничеству", - сказал президент.

 

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