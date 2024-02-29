Ученые РФ и Белоруссии синтезировали препарат против одного из видов рака молочной железы

ТАСС, 29 февраля. Онкологи и биохимики из российских и белорусского вузов совместно синтезировали вещества, способные подавлять рост раковых клеток. Как сообщили в пресс-службе Тольяттинского государственного университета (ТГУ), речь идет об особо опасной и сложной патологии - так называемом трижды негативном раке, к которому относится 15-20% всех случаев рака молочной железы и который случается у более молодых женщин.

"Исследователи синтезировали вещества, способные подавлять рост клетки трижды негативного рака молочной железы - этот тип женской онкопатологии сложнее всего поддается лечению. В исследовании приняли участие специалисты трех вузов - Санкт-Петербургского, Белорусского и Тольяттинского государственных университетов (СПбГУ, БГУ и ТГУ), а также НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина (Москва)", - отметили в пресс-службе.

Продуманный дизайн из благородных металлов

Один из выходов предложил коллектив доцента СПбГУ Михаила Кинжалова с участием белорусских коллег. Там синтезировали новые препараты на основе платины и палладия. Ученые действовали путем продуманного дизайна молекул, что позволило создать структуры уникальной пространственной сложности, способные точно взаимодействовать с биологическими мишенями и обладающие высокой энергетикой в организме.

Серию полученных недавно веществ ученые СПбГУ передали на тестирование в центр медицинской химии Тольяттинского госуниверситета (ЦМХ ТГУ). Как рассказал директор центра Александр Бунев, для опытов использовались типичные раковые клетки, чувствительные к гормонам, и лабораторная модель трижды негативного рака. Также исследования велись на здоровых клетках человеческой кожи и почки.

В результате было получено соединение, способное воздействовать на самые опасные раковые клетки и притом в три раза менее токсичное для почечных клеток и в сотни раз менее токсичное для клеток кожи по сравнению с обычными препаратами химиотерапии. Это соединение было затем протестировано на мышах в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и показало свою эффективность.