Обнаружено, что лишайники выделяют метан и влияют на изменение климата в Сибири

КРАСНОЯРСК, 29 февраля. /ТАСС/. Ученые из Красноярска впервые обнаружили, что лишайники на деревьях способны выделять парниковый газ метан, тем самым они влияют на изменение климата в Сибири. Об этом сообщает пресс-служба "Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук".

По данным "Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук", в последние годы изменение климата особенно заметно в Сибири, где отмечаются высокие темпы потепления. Одной из причин этих изменений, по данным ученых, является увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере. Сибирские леса особо уязвимы к изменениям климата.

"Исследователи из ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН" и СФУ оценили возможность выделения парниковых газов эпифитными, то есть растущими на живых деревьях, лишайниками в лесах Средней Сибири. Они впервые показали, что при повышении влажности лишайники способны выделять метан в течение длительного периода. Это позволяет предположить, что при изменении климата и режима выпадения осадков лишайники будут вносить достаточно большой вклад в обмен парниковых газов в лесных экосистемах Сибири", - говорится в сообщении.

Ученые исследовали три самых распространенных в Сибири вида лишайника. "Помимо поглощения парниковых газов, лишайники могут выделять их, например, углекислый газ, закись азота и метан. <...> Характер выбросов или поглощения парниковых газов у лишайников может также измениться из-за более частых экстремальных дождей или засух. Метан будет быстрее поступать в атмосферу в более влажные периоды. Это показывает важность и необходимость учитывать лишайники в моделях, оценивающих реакцию цикла углерода в природных экосистемах на изменение климата", - цитирует пресс-служба слова кандидата биологических наук Оксаны Масягиной.