Созданы органические пленки, которые помогут заряжать кардиостимуляторы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Исследователи из России и Португалии разработали новые органические пленки, которые вырабатывают электричество под механическим и тепловым воздействием, а значит, смогут заряжать аккумуляторы кардиостимуляторов внутри организма. Это позволит сократить количество операций по замене выработанных батарей, сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета.

"Нам удалось получить пленки из дифенилаланина <...>. Под механическим или тепловым воздействием эти пленки вырабатывают электричество. Использование таких пленок будет особенно полезно для создания инвазивных кардиостимуляторов - устройств, которые находятся внутри организма человека. При движении или биении сердца эти пленки станут генерировать ток, который затем будет накапливаться в батареях кардиостимуляторов", - приводят в вузе слова заведующего лабораторией функциональных наноматериалов и наноустройств УрФУ Дениса Аликина.

Он добавил, что устройства накопления энергии на основе таких материалов могут решить проблему замены выработанных батарей, а также сократят количество хирургических вмешательств. Материалы из дифенилаланина обладают высокой совместимостью с живыми тканями организма.

"Неорганические аналоги несут в себе риски отторжения, поскольку такие материалы плохо интегрируются с биологическими объектами. Дифенилаланин как органический материал является биосовместимым, что является важным для создания как инвазивных, так и неинвазивных устройств. Например, датчики, созданные из органического материала, которые носит человек, будут вызывать меньшее раздражение, чем аналоги из неорганических полимеров", - объясняет Аликин.

Исследование ученые УрФУ проводили совместно с коллегами из португальского Университета Авейру при поддержке в рамках программы "Приоритет-2030".