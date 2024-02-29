В Новосибирске выявили генетическую мутацию, отвечающую за морозостойкость млекопитающих

НОВОСИБИРСК, 29 февраля. /ТАСС/. Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН изучили геном коровы якутской аборигенной породы, которая легко переносит морозы до 50-60 градусов ниже нуля, и выявили мутацию в гене, отвечающую за морозостойкость. В перспективе это позволит повысить устойчивость коров к холодам на сельхозпредприятиях регионов с суровым климатом, рассказал ТАСС директор ФИЦ ИЦиГ СО РАН академик РАН Алексей Кочетов.

"В рамках консорциума ЦГИМУ "Курчатовский геномный центр" были определены геномы пород российских коров. Одна из них - якутская корова, они интересны тем, что они морозостойкие, могут ночевать в снегу. Интересно, как в ходе эволюции эти коровы адаптировались к этим местам. Стали смотреть, что отличает геном якутских коров от всех остальных, нашли мутацию в одном из генов, связанном с работой сердца", - сказал Кочетов.

Исследования также выявили аналогичную мутацию в генах млекопитающих, впадающих в зимнюю спячку, - медведей, летучих мышей.

Для дальнейших исследований ученые создали генетическую линию мышей с такой же мутацией в том же гене, чтобы проверить их устойчивость к низким температурам. По словам Кочетова, запрос на холодоустойчивые породы коров поступает ученым от агропредприятий, это может оказаться экономически востребовано.

Ранее заведующий лабораторией мясного животноводства Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства Базарбай Инербаев рассказывал ТАСС, что в 60-е годы прошлого века породы рогатого скота прибыли в Сибирь из зон умеренного климата - Англии и Канады, где нет больших отрицательных температур. В течение многих лет их разводили и отрабатывали технологию содержания. Но для ученых остались неясными генетические механизмы, благодаря которым одни животные легко переносят сибирские морозы, а другие сильно теряют в массе. Тогда ученые приступили к поискам генов, которые отвечают за морозостойкость животных. Для исследований использовались коровы якутской аборигенной породы, которые легко переносят морозы до 50-60 градусов ниже нуля, а также скот герефордской породы, который ранее завозился в Россию и сейчас культивируется, в частности, в Алтайском крае на юге Сибири. Считается, что эти животные, в шерсти которых много пухового волоса, действующего как утеплитель, хорошо переносят холода, однако в Якутии и других северных регионах они плохо приживаются.