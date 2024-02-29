Гинцбург заявил, что технология мРНК может быть успешна при борьбе с раком

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Технология мРНК, которая в некоторых случаях используется для создания вакцин против ковида, больше подходит для терапевтических целей, в частности, для борьбы с неизлечимыми заболеваниями, такими как рак. Такое мнение ТАСС высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Эта технология [мРНК-вакцин], с моей точки зрения, очень будет востребована в терапевтических целях, при неизлечимых заболеваниях, онкологических заболеваниях - типа рака поджелудочной железы, рака легких, кожи и многих других видах рака", - сообщил ученый.

Гинцбург пояснил, что технология мРНК позволяет создать очень высокую концентрацию белка, который является маркером для этого вида опухоли. "Благодаря этому иммунная система начинает распознавать изменения, приводящие к онкологическому заболеванию. <...> С другой стороны, так как мРНК экспрессируется внутри клеток, то в теории это может привести к тому, что токсические клетки, которые осуществляют иммунологический надзор внутри нашего организма, начнут узнавать созданные на базе мРНК технологии вакцинные препараты. И здесь у нее, с моей точки зрения, очень большие перспективы", - добавил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на исследование по использованию мРНК-вакцин и их влиянию на здоровье привитых пациентов сообщил, что вакцины, защищающие от тяжелого заболевания COVID-19, провоцируют более высокий риск воспаления сердца, образования тромбов в мозге после иммунизации, а также повышают вероятность возникновения синдрома Гийена-Барре, неврологического расстройства.

Об мРНК

мРНК-вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) кодируют белок, характерный для патогена. Помимо, собственно, РНК в вакцине присутствует липидная оболочка, защищающая РНК от разрушения и обеспечивающая проникновение РНК в клетку. Когда мРНК попадает в клетку, клеточные механизмы синтеза белков продуцируют закодированный в РНК белок. Этот белок действует как антиген: его обнаруживает иммунная система организма и обучается на этом белке - в организме формируется специфический иммунитет. В дальнейшем, при попадании в организм патогена, иммунная система опознает его по уже известному белку и уничтожает инфекцию, не давая развиться заболеванию.