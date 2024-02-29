В Московском планетарии объяснили традицию високосных лет

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Традиция високосных лет обусловлена стремлением сократить накопленную в течение четырех лет погрешность во времени, за которое Земля оборачивается вокруг Солнца. Последний день самого короткого месяца года - 29 февраля - станет дополнительными сутками, сокращающими эту разницу, сообщил ТАСС руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк.

"Новый календарь (юлианский) учитывал <…> тот факт, что наша планета совершает оборот вокруг Солнца <…> за 365 дней и 6 часов. Именно дополнительный день, содержавшийся в юлианском календаре, позволил сокращать отставание. Григорианский календарь, который пришел на смену юлианскому в 1582 году в результате реформы, проведенной Папой Римским Григорием XIII, стал еще точнее за счет учета другой погрешности, выявленной к этому времени: оборот вокруг Солнца Земля все-таки делает за 365 дней 5 часов 49 минут. Эти "округленные" 11 минут за 128 лет формируют дополнительные сутки", - сказал ученый.

Ученый напомнил, что понятие високосного года (от лат. bis sextus - "второй шестой") появилось в Древнем Риме. Подданные Юлия Цезаря жили по календарю, связанному с лунными циклами, в котором было 355 дней, разделенных на 12 месяцев. Однако в нем присутствовали погрешности, из-за которых календарь отклонился от сезонных изменений на несколько десятков дней. Математик и астроном Созиген Александрийский по просьбе Цезаря разработал в Риме новый календарь, который был введен с 1 января 45 г. до н. э. и назван юлианским календарем.

Григорианский календарь, который используется и сегодня, помимо добавления лишних суток раз в четыре года, включает в себя правило исключать из високосных лет, кратных четырем, те года, который кратны 100 - именно это позволяет сокращать еще одни "набежавшие" за 100 с лишним лет "дополнительные" сутки. Однако у этого подхода есть исключения - начала столетий, которые делятся на 400.

"Так, 2000 год был високосным, хотя не должен был им быть, согласно этим условиям, так как он делится и на 100, и на 400. При этом 2100 год кратен 100, но не кратен 400, поэтому он не войдет в число високосных", - уточнил Перхняк.

Отвечая на вопрос о том, требует ли используемый подход дальнейшего совершенствования, астроном ответил отрицательно. "Эта формула работает, поэтому каких-либо изменений Григорианского календаря ждать не стоит", - заключил он.